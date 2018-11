BookCity Milano 2018 | il programma completo e gli ospiti

BookCity Milano : al via a breve l'edizione 2018 : Anche in questo 2018 la città di Milano si appresta ad ospitare l'edizione annuale di Bookcity. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, Bookcity è un'iniziativa culturale legata al mondo della letteratura e più in generale dei libri e della carta stampata, organizzata annualmente dal comune di Milano e dall'associazione Bookcity Milano, che di anno in anno riunisce in una manifestazione di tre giorni editori, scrittori, lettori e appassionati ...