Bond nel Mezzogiorno | Unicredit finanzia le Pmi con 300 milioni

Verstappen furiBondo. Ma nel 2001 papà Jos con Montoya... : Max Verstappen si è sicuramente svegliato con un diavolo per capello. L'olandese terribile della Red Bull ha perso ieri a Interlagos l'assai probabile sesta vittoria in Formula 1 per colpa di una ...

Addio a Serafino Cavalleri - il 'falegname di Kalongo' AbBondino d'Oro nel 1999 : Un grave lutto ha colpito il mondo del volontariato non solo comasco. Si è infatti spento questa mattina a 84 anni, Serafino Cavalleri, per molti era semplicemente "Il Falegname di Kalongo" dal libro scritto dallo stesso ...

Mourinho e la talpa nello spogliatoio dello United : Josè furiBondo apre un’indagine : Josè Mourinho pronto ad affrontare un nuovo caso Casillas, una talpa che svela le sue scelte alla stampa qualche giorno prima delle gare Josè Mourinho alle prese con una talpa interna allo spogliatoio del Manchester United. Alla vigilia della gara contro la Juventus di Champions League il tecnico dei Red Devils deve lottare contro l’ennesima grana della sua stagione. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail infatti, pochi minuti dopo ...

Royal wedding 2 - gli sposi lasciano il ricevimento sulla Aston Martin DB10 utilizzata nel film James Bond [FOTO e VIDEO] : L’Aston Martin utilizzata dagli sposi reali è un esemplare da 3,6 milioni di dollari utilizzato per le riprese di Spectre 24esimo film di James Bond Dopo la celebrazione del matrimonio della principessa Eugenia di York, nipote della Regina Elisabetta II, e Jack Brooksbank, i novelli sposi hanno festeggiato il loro matrimonio insieme agli invitati con un fastoso ricevimento organizzato al Castello di Windsor. Al termine del ricevimento, i ...

Olimpiadi : Bond (Fi) - Malagò nel Cio - scelta importante anche in ottica olimpica : Belluno, 9 ott. (AdnKronos) - “Ho da poco parlato con Giovanni Malagò per fargli le mie congratulazioni per l'elezione tra i membri individuali del Comitato Internazionale Olimpico. Una scelta importante anche in ottica Olimpiadi 2026”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta la notiz

La mina spread su 57 miliardi di Bond societari in scadenza nel 2019 : Fare deficit per rilanciare la crescita. Questa la strategia di politica economica del governo la cui scelta di fissare il deficit al 2,4%, è stata però aspramente criticata dai partner europei e bocciata dai mercati tornati a speculare al ribasso sul nostro debito pubblico...