Bolt | ' Entro Novembre decisione su mio futuro da calciatore'

La carriera da calciatore di Bolt non decolla : “entro novembre deciderò se smettere” : Usain Bolt si è dato una data limite entro la quale decidere cosa fare nel suo futuro, la carriera da calciatore non sembra decollare Usain Bolt si concederà fino alla fine del mese per decidere se continuare a perseguire una carriera nel calcio professionistico. L’otto volte campione olimpico nello sprint ha respinto l’offerta degli australiani del Central Coast Mariners dopo un lungo periodo di prova con il club A-League. ...