Bolt | “Deciderò presto se continuare o smettere col calcio”

(Di giovedì 15 novembre 2018)a inseguire il sogno di diventare calciatore a 32 anni, o lasciar perdere e cambiare obiettivo? Questa la domanda che per adesso Usainrivolge a se stesso. L'ex sprinter giamaicano non è riuscito a trovare un accordo con gli australiani del Central Coast Mariners, il club dove si è allenato per mesi, ma non ha definitivamente messo da parte l'idea di fare il calciatore: "Decido entro fine novembre, ho varie offerte che sto esaminando, devo decidere se accettarne una o se lasciar perdere". Queste le parole dell'uomo più veloce del mondo, che oltre ai Mariners si era anche allenato in passato col Borussia Dortmund in Germania, con i Mamelodi Sundowns in Sudafrica e con lo Stromsgodset in Norvegia.