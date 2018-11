BMW X5 | non un SUV qualunque

gqitalia

: @bottari12 @ninopiovesan @zuccoli_rita @AntonellaCrima2 @DavLucia eh come va,va che bisogna fare 2 conti x sceglier… - vincenzocacace4 : @bottari12 @ninopiovesan @zuccoli_rita @AntonellaCrima2 @DavLucia eh come va,va che bisogna fare 2 conti x sceglier… - massbalde : @matteosalvinimi E non vorrei più vedere Audi Mercedes Bmw tra le auto blu del governo Italiano, così giusto per fa… - massbalde : @matteosalvinimi In risposta alla Germania che usa spread per minacciare: se gli Italiani smettessero di comprare A… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Non è mai stato un SUV, e non soltanto per la scelta di BMW di chiamarlo SAV. La «a» al posto della «u» sta a indicare una maggiore propensione all’attività, nel senso più ampio del termine che indica energia, movimento, azione, mentre la maggior parte delle auto concorrenti punta all’utilità. Questa è la X5, la 4×4 di lusso in listino e ai vertici delle classifiche da ormai vent’anni, pronta per la quarta generazione. I fedelissimi della famiglia X lo sanno benissimo, a ogni nuova serie sono molte le cose che cambiano, a cominciare dalle dimensioni. La nuova X5 è più larga, più alta e più lunga (arriva a sfiorare i 5 metri), alla faccia della tendenza a ridurre gli ingombri delle auto. A caccia di nuove tendenze Ma non sembrano essere i trend consolidati a interessare la X5, che dal 1999 si conquista il suo spazio con soluzioni sempre nuove. In gioco ci sono i mercati ...