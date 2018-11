BMW 330e - La berlina è anche ibrida plug-in

quattroruote

(Di giovedì 15 novembre 2018) Oltre alla nuova M340i, il Salone di Los Angeles ospiteràla première mondiale della BMW, la prima versione-in della Serie 3 di settima generazione. La tre volumi elettrificata evolve la meccanica del modello uscente migliorandone sia le prestazioni, sia l'efficienza di marcia e introducendo dotazioni del tutto inedite per la Casa dell'Elica, come l'XtraBoost. La quattro portearriverà sul mercato nell'estate del prossimo anno, proponendosi con la stessa offerta di accessori, Adas inclusi, delle motorizzazioni non elettrificate, riproponendonela gamma di allestimenti. Salgono le prestazioni, scendono i consumi. Come sulla F30,laG20 impiega un quattro cilindri 2.0 TwinPower Turbo abbinato a un'unità elettrica integrata nel cambio automatico Steptronic a otto rapporti, che risulta solo di 15 mm più lungo rispetto alla trasmissione dei ...