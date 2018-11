Black Friday | il PlayStation Store si prepara alla febbre da shopping

Black Friday : italiani spenderanno in media più di 120 euro - secondo eBay : Il Black Friday è alle porte. Si tratta di una ricorrenza tipicamente statunitense che ormai da diversi anni è stata estesa anche nel resto del mondo. Apre la stagione degli acquisti in vista delle festività natalizie e generalmente consente di acquistare prodotti di ogni genere beneficiando di sconti notevoli. Quest’anno il Black Friday cade il 23 novembre, e in vista di quel giorno sono tante le piattaforme di e-commerce che si stanno ...

Nuovo assaggio di Black Friday 2018 con offerte Amazon del 15 novembre : In attesa del Black Friday 2018 è possibile imbattersi in questi giorni in offerte Amazon a tempo che riguardano svariati prodotti presenti su questo sito di e-commerce più famoso al mondo, anche oggi 15 novembre. Se quindi non volete attendere ancora una settimana e siete alla ricerca di qualcosa in particolare da dovere acquistare immediatamente, sicuramente non potete perdervi le offerte Amazon giornaliere su differenti prodotti. Non sarà ...

Black Friday 2018 - 15 offerte tech da non farsi sfuggire prima : Il Black Friday ha trasformato il mese di novembre in una sorta di territorio franco pieno di sconti e offerte, soprattutto per quanto riguarda gli store online e a maggior ragione se parliamo di elettronica di consumo. Inizialmente, le promozioni erano riservate per il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, poi il boom vero e proprio in Italia ha spinto i negozi ad espandere questa ondata di sconti anche nei giorni ...

Ryanair Black Friday : 24 ore di voli scontati : ... cosa è cambiato dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Tutti pronti per il Black Friday. Ecco le dritte per risparmiare davvero : Mancano pochi giorni al via del Black Friday, il venerdì di super sconti concentrati in un solo giorno che ha conquistato anche gli italiani. Quest’anno è atteso per il 23 novembre. Secondo le stime di Adiconsum, i consumatori che stanno aspettando questo rito del mega shopping sono già in 3 milioni. Per riuscire ad arrivare davvero alle maxi occas...

Black Friday - gli italiani spenderanno in media 124 euro a testa : Ci sono giorni che contano più di altri, giorni in cui si deve cogliere l'attimo. Per le Piccole e Medie Imprese italiane questo momento si chiama Black Friday , la giornata dello shopping per ...

Carpisa Black Friday 2018 : quali offerte aspettarsi su borse - trolley e portafogli? : Uno dei marchi italiani che applica diversi sconti durante il Black Friday 2018 è Carpisa. Carpisa nasce nel 2001 e dopo pochi anni, diventa leader nel settore valige, borse ed accessori simili. Carpisa si distingue dai suoi avversari per essere un’azienda giovane, che s’interessa ai gusti del pubblico, vendendo comunque prodotti di qualità ed alla moda. Ad oggi conta oltre 650 punti vendita in tutta Italia e nel mondo. Cosa aspettarsi dal Black ...

Il Black Friday è già qui per i giocatori Xbox : sconti fino al 65% su una marea di titoli : Mancano ancora alcuni giorni al Black Friday vero e proprio ma le offerte iniziano già a spuntare in rete attirando l'attenzione di diversi videogiocatori. In questo caso ci concentriamo sull'universo Xbox dato che Larry "Major Nelson" Hyrb ha ufficialmente aperto i saldi sull'Xbox Store.Come rivelato sul suo blog, sullo store digitale Xbox sono già disponibili degli sconti fino al 65% su ben 500 giochi. Attualmente le offerte sono disponibili ...

Black Friday - gli italiani pronti a spendere oltre 120 euro : Il Black Friday in arrivo la prossima settimana, evento consacrato allo shopping che ormai inaugura la stagione degli acquisti natalizi, vedrà gli italiani spendere in media 124 euro a testa. A ...

Parte alla grande il Black Friday Xbox : sconti su 500 giochi tra cui FIFA 19 e Red Dead Redemption 2 : Il Black Friday Xbox è ufficialmente iniziato, almeno per tutti gli abbonati al Live Gold. Lo ha annunciato lo stesso Major Nelson sul sito ufficiale. Una quattro giorni di offerte pazzesche grazie al cosiddetto Black Friday Gold Early Access, con sconti su oltre 500 giochi fino al 65% fino al 18 novembre. Inoltre come membro di Xbox Live Gold si ha accesso a un ulteriore sconto del 10%, che si cumula agli scontri esclusivi di questo Black ...

Black Friday : grandi sconti venerdì 23 novembre - ma le offerte sono già iniziate : Il Black Friday sta per arrivare. La giornata dedicata allo shopping natalizio, che negli Stati Uniti va in scena il venerdì successivo al “Thanksgiving Day”, cadrà il 23 novembre 2018. Da qualche anno sta spopolando anche in Italia, con negozianti e store online pronti ad offrire sconti su molteplici prodotti. In realtà, qualcuno inizia a proporre offerte già nei giorni antecedenti, con un crescendo di proposte fino al Black Friday. Un esempio ...

Piccola guida al Black Friday : Una lista dei negozi online che faranno sconti e promozioni il 23 novembre e anche prima: ePrice e Unieuro hanno già iniziato, Amazon no

I migliori siti e app per prepararsi al Black friday : Da Pixabay Come prepararsi al meglio per il black friday 2018 imminente (visto che cadrà il prossimo venerdì 26 novembre) che aprirà le danze per gli acquisti natalizi? Non c’è niente meglio che installare sul proprio smartphone Android o iPhone alcune applicazioni che aiutano a comparare i prezzi per scoprire se sono davvero convenienti e quanto sia effettivo lo sconto. Abbiamo scelto cinque tipologie di software gratuiti e molto efficaci ...