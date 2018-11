Lotta alle emissioni - La Spagna potrebbe vietare diesel e Benzina dal 2040 : Dopo Gran Bretagna e Francia, che si sono già impegnate a vietare la benzina e le auto diesel dal 2040, e i proclami di Scozia e Danimarca, propense ad anticipare i blocchi rispettivamente al 2032 e al 2030, arriva lannuncio della Spagna. Per contrastare il cambiamento climatico in atto, Madrid starebbe pensando di mettere fuorilegge le auto con motore termico: secondo un documento diffuso ai giornalisti, che potrebbe diventare una proposta di ...

Benzina e diesel - prezzi in calo : Le quotazioni petrolifere internazionali continuano a sprofondare e gli effetti continuano a riversarsi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione ...

Benzina - diesel e gpl : prosegue la discesa dei prezzi consigliati : Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Per IP e Italiana Petroli (ex TotalErg) si registra un ribasso di un centesimo al litro sulla verde. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi stabili : stabilità sulla rete carburanti nazionale: oggi non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio prezzi raccomandati ancora con tendenza alla discesa a valle dei ribassi registrati nei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della ...

Benzina - diesel e Gpl : sorpresa ai distributori per i prezzi di inizio settimana : Ancora un calo per i prezzi al litro dei carburanti alla pompa ,anche sulla scia delle quotazioni dei prodotti raffinati in...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ENI taglia ancora - cali alla pompa : Prezzi dei carburanti in calo alla pompa: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha ridotto di 2 centesimi al litro i Prezzi consigliati della benzina e di uno quelli del gasolio. Tamoil ha ridotto di un centesimo la verde e Gpl e Q8 è scesa di un centesimo sulla benzina. Le medie dei Prezzi dell’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico mostrano la benzina self service a 1,640 euro/litro ...

Benzina e diesel - ancora ribassi : ancora ritocchi al ribasso sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in lieve recupero per la Benzina e in calo sul diesel, infatti, IP e Italiana Petroli hanno limato di 1 centesimo i prezzi raccomandati della verde. Sul territorio si estende ancora di conseguenza la tendenza alla diminuzione dei prezzi praticati. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 ...

Benzina e diesel - prezzi ancora giù : prezzi ancora in calo sulla rete carburanti italiana, a valle degli ultimi tagli delle compagnie. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : nuovi ribassi di Eni : Eni interviene nuovamente sul prezzo raccomandato della benzina, con una limatura di 1 centesimo. Sul territorio, Prezzi praticati ancora in calo a valle degli ultimi tagli delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,647 euro/litro, con i diversi marchi ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : movimenti al ribasso sulla rete carburanti : Ribassi sulla rete carburanti italiana: Eni e Tamoil hanno limato di 1 cent i Prezzi raccomandati di benzina e diesel, oltre che del Gpl, su cui si registrano cali generalizzati delle compagnie di importo analogo. Sul territorio Prezzi praticati di verde e gasolio con lieve tendenza alla diminuzione, più diffusa per il Gpl. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi ...

Rottamazione auto - in arrivo incentivi per sostituire Benzina e diesel Euro 3 : Il governo è favorevole alla istituzione di incentivi per la Rottamazione delle auto equipaggiate con motori Euro 3 o inferiori. L’importante novita' è stata annunciata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nel corso di un’intervista concessa al mensile dell’Aci, l’automobile, e ripresa dal Corriere della Sera. Ovviamente è presto per fare previsioni sull’entita' e la durata degli incentivi, ma l’apertura del ministro alla possibilita' dei ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ribasso di Eni : Secondo la consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, l’unica novità da registrare è il ribasso Eni di un centesimo al litro sui Prezzi consigliati del Gpl. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,653 euro/litro (-3 millesimi, ...

Benzina e diesel - si lima al ribasso : Ritocchi in discesa sulla rete italiana. QE segnala che interrompendo lo stallo degli ultimi giorni, infatti, oggi Eni ha limato i prezzi raccomandati di Benzina e diesel di 1 centesimo, esattamente una settimana dopo la precedente riduzione di 1 cent concentrata sulla verde. Intanto, passo indietro per le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. Sul territorio, prezzi praticati senza particolari scosse, in attesa di recepire il ...