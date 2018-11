BBPlane | la prima piattaforma di flight sharing italiana | per la condivisione di voli

laragnatelanews

(Di giovedì 15 novembre 2018) In un mondo in cui laeconomy è ormai molto diffusa ed esiste anche in Italia, esistono numerose piattaforme che consentono agli utenti di spostarsi in modo molto semplice, risparmiando anche sui costi di trasporto. Dal caral car pooling fino ad arrivare al bikededicato agli amanti delle biciclette, ma anche il buse camper. Le opportunità sono tantissime e hanno come obiettivo quello di andare incontro alle esigenze di tutti, mettendo a disposizione molteplici soluzioni di mobilità. Tra le opzioni disponibili, tuttavia, di recente se ne aggiunge un’altra che introduce una soluzione di mobilità già presente in altri paesi ma non in Italia. Stiamo parlando del, che apre alladiprivati tra più passeggeri. Questo servizio viene offerto, nel nostro paese, da, una start-upfondata nel 2017 che ...