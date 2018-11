wired

: Batkid, il bimbo supereroe ha superato la leucemia #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Batkid, il bimbo supereroe ha superato la leucemia #DipartimentoInnovazioneTecnologia - antocalderone : Batkid, il bimbo supereroe ha superato la leucemia - lucalotto : Oggi ho avuto il piacere di vedere #BatkidBegins un documentario del 2015 in cui il sogno di un bimbo di diventare… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Nel 2013 la storia di Miles, undi San Francisco che allora aveva 5 anni, aveva fatto il giro del web: malato di, il piccolo aveva vestito dei panni di, un piccolo aiutante delBatman. Il suo desuderio era talmente forte che la Make-a-Wish Foundation, associazione caritatevole americana che realizza i sogni dei malati gravi in età infantile, gli aveva organizzato una giornata ad hoc. Ora arriva la notizia che il bambino avrebbe finalmente terminato le terapie e sarebbe stato dichiarato cancer free. Nel novembre 2013, appunto, Miles era finito in parecchi social e siti internet per la grande festa che era stata organizzata per lui da Make-a-Wish: l’organizzazione l’aveva fatto infatti vestire dae l’aveva portato in giro per la città per accompagnare un attore vestito da Batman dopo che una finta chiamata della polizia di San ...