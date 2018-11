Basta una domanda per fermare i capricci di tuo figlio Lo dicono gli psicologi

Luigi Di Maio vuole una legge sugli editori puri : “Basta con i conflitti di interesse” : Il ministro del Lavoro torna sulle polemiche di questi giorni e nega di aver messo in discussione la libertà di stampa. Poi annuncia una legge a favore degli editori puri e sul Blog delle Stelle spunta l'elenco dei "5 giornali italiani con i conflitti di interesse grossi come una casa, ma su cui tutti fanno finta di nulla".Continua a leggere

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3 : nessuna certezza dalla Rai sulla terza serie : Giunge al termine la seconda stagione della fiction I bastardi di Pizzofalcone 2: stasera su Raiuno andra' in onda l'ultima puntata di questa serie e nel frattempo i tantissimi fan si chiedono gia' se ci sara' la terza stagione e quando avremo modo di vederla in onda in prima serata sulla rete ammiraglia. Al momento, però, possiamo dirvi che da parte della Rai non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che sara' il futuro di questa fiction ...

FIMI Awards del 5 novembre : dal disco d’oro in una settimana per i Maneskin a J-AX e Sfera EbBasta : Lunedì è sempre tempo dei FIMI Awards che decretano le certificazioni degli album e dei singoli più venduti della settimana. Tra gli album troviamo “Il ballo della vita” dei Maneskin, primo in classifica FIMI, che in una sola settimana si aggiudica il disco d’oro. Più di 25.000 copie vendute per questo nuovo lavoro che arriva dopo i primi due singoli “Morirò da re” e “Torna a casa” con cui sono primi in classifica da ben 5 settimane. Ai ...

Scanzi : “L’Italia è in una fase para-democratica e neofascista? No - Basta con questa storia. E’ un regalo a Salvini” : “L’Italia è in una fase para-democratica? Secondo me, no. Viviamo in una fase di democrazia e dentro il suffragio universale. Non è che ora è tornato il fascismo, ci sono quelli cattivi e quelli di prima erano tutti belli. Semplicemente i governi precedenti, che erano quasi tutti di centrosinistra, hanno fallito”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Scanzi non concorda con ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - una passione che uccide : anticipazioni puntata 29 ottobre : Lunedì 29 ottobre, in prima serata su Rai1 a cominciare dalle 21.25, viene trasmessa la quarta puntata della seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone, la fiction poliziesca ambientata a Napoli campione di ascolti che ha visto rinnovare il proprio progetto per un secondo atto proprio in virtù dell’affetto del pubblico che l’ha sempre premiata con alte percentuali di share durante la prima stagione. Quest’affetto non è ...

"Amore da una nazione intera" - ma non Basta : Alex - tra tristezza e speranza nuovo messaggio dei genitori : Le cellule del cordone ombelicale trovate a Bologna hanno un basso livello di compatibilità per il trapianto di cui...

Basta una settimana senza cannabis per migliorare la memoria : (foto: Norman Posselt/Getty Images) Smettere di fumare la cannabis potrebbe migliorare la memoria dopo solo una settimana di astinenza. A mostrare questo risultato, ottenuto su adolescenti e giovani adulti, è una ricerca coordinata dal Massachusetts General Hospital, che è stata pubblicata su The Journal of Clinical Psychiatry. Lo studio ha indagato se e come la memoria e l’attenzione variavano dopo aver smesso di fumare. Precedenti ...

Unicef - vivere in un Paese ricco non Basta ad avere una buona scuola : Nemmeno il fatto di vivere in un Paese ricco garantisce a un bambino un accesso equo ad un'istruzione di qualità. Lo dice la nuova Report Card 15 del Centro di Ricerca Innocenti dell'Unicef . Mentre ...

Serie B e Serie C - Basta ‘Tribunali’ : adesso tutto lo spettacolo del campo - va in archivio una delle pagine più brutte del calcio italiano [FOTO] : 1/18 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 2 : una nuova indagine per Lojacono : I bastardi di Pizzofalcone 2: Anticipazioni quinta puntata Continua il successo della serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone 2. Ogni puntata fa registrare ottimi dati di ascolto. Il cast riconfermato e le new entry della fiction riescono a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori ogni lunedì sera. I protagonisti, già dalla prima stagione, […] L'articolo Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: una nuova ...

Non coltiviamo abBastanza frutta e verdura per permettere a tutti una dieta equilibrata : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

F1 – Gp del Messico sfortunato per Ricciardo - l’australiano quasi in lacrime : “Basta - non voglio correre le prossime due gare” : Daniel Ricciardo commenta dopo il Gp del Messico la sua sfortunata gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez: le parole del pilota australiano Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è coronata con ...