Barilla sfida la Nutella Ferrero | arriva la crema alle nocciole Pan di Stelle

Nutella vs. Pan di Stelle : Barilla sfida Ferrero lanciando la propria crema alle nocciole : La Nutella è Nutella dicono i cultori della crema di nocciole firmata Ferrero. Ma ora sta forse per arrivare una concorrenza degna di sostituire nelle nostre dispense il companatico preferito dai bambini italiani: arriva la crema di nocciole Pan di Stelle. Per arrivare nei supermercati ci vorranno almeno altri due mesi e per ora la Barilla mantiene il massimo riserbo su ricetta e confezionamento, ma il nome richiamerà la linea dei biscotti al ...