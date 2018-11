calcioweb.eu

: #Barcellona, #Puyol riprende #Dembélé: 'Forse non ha capito bene dove si trova' - CalcioWeb : #Barcellona, #Puyol riprende #Dembélé: 'Forse non ha capito bene dove si trova' - simostu9 : @stre7_1899 Ma cosa vuol dire? Contro il Barcellona non la vedevamo ma ti sei scagliato contro Mogwli e contro quel… - GiuseppeGp86g : @Prando1999 Il resto dell stadio si è dissociato. Mourinho inoltre non è nuovo a certe sceneggiate. Ricordo in Barc… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) La pausa farà sicuramentealche, reduce dallo scivolone interno contro il Betis nell’ultimo turno della Liga, ha bisogno di mettere ordine nella testa e di risolvere qualche grana interna allo spogliatoio. Una di queste è legata ai comportamenti non proprio irreprensibili di Ousmane, protagonista di qualche uscita fuori posto e mandato per punizione in tribuna al Camp Nou in occasione di Barca-Betis. Sulle intemperanze del giovane talento francese, si è espresso una leggenda blaugrana come Carles: “Non sono nello spogliatoio e non conosco quello che succede ogni giorno maè giovane e penso che abbia bisogno di tempo per adattarsi alanche sul piano mediatico. Qui se si arriva tardi ad un allenamento è un problema. Gli serve qualcuno che lo guidi, perché forse non haè arrivato. Capita quando si è ...