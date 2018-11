Bankitalia | nel Lazio primi segnali di frenata della crescita economica

Bankitalia presenta il conto dello spread a Giovanni Tria : "Persi già 1 - 5 miliardi - oltre 5 nel 2019". Banche e assicurazioni preparano il paracadute : Sono passati meno di quaranta minuti dall'illustrazione della linea della non colpevolezza davanti al Parlamento quando il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, spegne e archivia il tentativo di Giovanni Tria, per il quale lo spread costantemente intorno ai 300 punti non è colpa del deficit al 2,4% voluto e difeso strenuamente dal governo. A via Nazionale poco importa soffermarsi sulla genesi. Molto ...

Manovra - Tria : " No a patrimoniale : sarebbe suicidio". Bankitalia : "Spread è costato 1 - 5 miliardi nel 2018" : Tria: 'Commissione riconosce effetto espansivo delle misure' Secondo il ministro Tria il rallentamento dell'economia evidenziato dagli ultimi dati, 'anche alla luce dell'incertezza internazionale, ...

Ricchezza delle famiglie - studio Bankitalia : “Nel 2017 scesi al minimo storico gli investimenti in titoli di Stato” : Nel 2017 la Ricchezza totale delle famiglie italiane è ammontata a poco meno di 10mila miliardi di euro con una crescita di quella finanziaria (azioni, bond e depositi per 4.400 miliardi) rispetto a quella reale (soprattutto abitazioni e terreni per un valore di 6.300 miliardi). Ma i titoli di Stato nel loro portafoglio erano lo scorso anno solo 121,7 miliardi di euro contro i 273,9 miliardi del 2007 e i 363,2 miliardi toccati nel 1996, i ...

Bankitalia : Pil cresce a Sud e Nord-ovest - fermo nel resto Paese : Roma, 5 nov., askanews, - Nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest il Pil continua a correre, ma nel resto del Paese la crescita si è fermata. È il quadro delineato dalla Banca d'Italia nel report 'L'economia delle regioni italiane'. In base all'indicatore realizzato di recente da Via Nazionale per valutare l'attività economica regionale, Iter,, 'nei primi …

Bankitalia - Visco : crescita Pil 2018 all'1% - ma calerà nel 2019 : Il differenziale di rendimento Italia-Germania "non è giustificato" se si guarda ai fondamentali dell'economia italiana, ha spiegato il ministro aggiungendo che lo spread mette sotto pressione le ...