Banca Carige | l' assemblea per l' aumento di capitale si terrà il 22 dicembre

Consob vieta vendite allo scoperto su Banca Carige : La Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sul titolo Banca Carige . Il provvedimento avrà efficacia per l'intera seduta borsistica di oggi, 14 novembre 2018, sul mercato ...

Carige - rafforzamento patrimoniale da 400 milioni. C'è il sostegno del Fondo interBancario : Il sistema bancario interviene per salvare Carige, uno degli istituti di credito italiani più in difficoltà, considerato a rischio da alcune agenzie di rating. La banca genovese procederà a un ...

Carige - il Fondo InterBancario di tutela dei depositi delibera "aiuti" per 320 milioni : La Cassa di risparmio di Genova e Imperia è in crisi da anni e ha bisogno di centinaia di milioni di euro per sopravvivere

Carige - Modiano : La Banca è messa in sicurezza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Carige - un buco nel bilancio : interviene il fondo Bancario : Il timore nelle stanze del ministero dell'Economia è che l'istituto da tempo in difficoltà possa scatenarsi un'onda di allarme e che, con lo spread particolarmente alto e la bocciatura della manovra ...

Carige - ok a ricapitalizzazione da 400 milioni con Fondo interBancario. «Ora possibili aggregazioni» : Appare tutt’altro che scontata la partecipazione di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento di Carige col 27,5%, alla sottoscrizione del bond At1 compreso tra i 300 e i 400 milioni di euro che la banca genovese intende emettere, in attesa di un nuovo aumento di capitale da circa 400 milioni che potrebbe essere avviato entro marzo 2019...

Carige - approvato rafforzamento da 400 milioni. Dal fondo interBancario ok a sostegno : MILANO - Si apre la rete di salvataggio del sistema bancario a Carige. Su richiesta dell'istituto ligure, il fondo interbancario infatti dato il via libera a un sostegno nei confronti della banca fino ...

Carige - 320 milioni dal Fondo interBancario. Malacalza verso il no : Appare tutt’altro che scontata la partecipazione di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento di Carige col 27,5%, alla sottoscrizione del bond At1 compreso tra i 300 e i 400 milioni di euro che la banca genovese intende emettere, in attesa di un nuovo aumento di capitale da circa 400 milioni che potrebbe essere avviato entro marzo 2019...

Banca Carige - titoli sospesi in attesa di nota : Gli strumenti finanziari di Banca Carige , azioni ordinarie e di risparmio e obbligazioni, sono sospesi in attesa di comunicato. Lo fa sapere Borsa Italiana dopo che la stessa Banca ligure ha chiesto ...

Banca Carige chiede alla Consob una giornata di stop in Borsa : Banca Carige ha chiesto alla Consob una giornata di stop per il titolo dalle contrattazioni, "in attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Cda". La richiesta, spiega la Banca ligure, "è al solo fine di evitare movimenti speculativi, anche alla luce delle indiscrezioni riportate da alcuni media".Il Messaggero scrive di corsa contro il tempo per il salvataggio di Banca Carige: servono ...

Il lungo giorno di Banca Carige. Verso aumento capitale e pulizia conti : Terminata la stagione delle trimestrali a Piazza Affari, gli investitori si concentrano sui singoli titoli, in particolare su Banca Carige che riunisce oggi, 12 Novembre, il Consiglio di ...

Banca Carige - l'inquietante test della Bce : è l'istituto italiano che rischia di più : C'è una Banca italiana che, più di tutte le altre, ora è ' sorvegliata speciale ' dal sistema e dalla Bce . Si parla di Banca Carige che domani, lunedì 12 novembre, chiuderà le trimestrali. Ed entro ...

Piazza Affari : in forte denaro Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 4,65%. Lo scenario su base settimanale di Banca Carige rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Ostacolo alla vigilanza - a giudizio a Roma i vecchi vertici di Banca Carige : Roma - Ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia e Consob. Con queste accuse sono stati rinviati a giudizio a Roma gli ex vertici di Banca Carige: oltre a Giovanni Berneschi , l'ex direttore generale ...