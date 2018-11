Ballando on the road 2018 | terza tappa del tour 17 e 18 novembre a Vimercate

Giovanni Ciacci pronto per Ballando on the road : “Quando Milly chiama - io rispondo” : Ballando on the road: Giovanni Ciacci dice la sua su Milly Carlucci Qualche giorno fa è uscito il nuovo libro dello stylist Giovanni Ciacci intitolato “La Contessa”. Questo libro è la biografia di Giò Stajano. Quest’ultimo è diventato celebre, essendo stato il primo gay famoso dichiarato in Italia. Negli anni a seguire si è anche sottoposto a un intervento chirurgico per diventare donna. Oltre questa fatica letteraria ...

Milly Carlucci - quarto giudice a Tale e Quale Show / Da “Ballando on the road” alla sua malattia incurabile : Milly Carlucci sarà questa sera il quarto giudice di Tale e Quale Show. La conduttrice presenterà la partenza della nuova edizione di 'Ballando on the road'.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Ballando con le Stelle 2019 - riparte la sfida “On the Road” : tutti gli appuntamenti : Si avvicina la nuova edizione di Ballando con le Stelle e anche quest’anno ci sarà il format Ballando on the Road. La conduttrice Milly Carlucci, insieme ad alcuni giudici e professionisti del programma, sarà in giro per l’Italia per cercare i nuovi talenti del ballo. Sei tappe, 20mila ballerini, 5mila esibizioni, 200 ore di provini e migliaia di km in tutta Italia: Milly è pronta per questa nuova sfida. Il format nelle scorse ...