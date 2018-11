Backstreet Boys | 5 cose che devi assolutamente sapere su di loro

Prezzi dei biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 con meet&greet a 750 euro - al via la prevendita : Parte la prevendita dei biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019. Il gruppo sarà in concerto in Italia per un'unica sera, il prossimo 15 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano), dopo 18 anni di assenza dalle arene indoor mondiali. Il tour coinvolgerà l'America ma anche l'europa e l'Italia sarà protagonista di un unico spettacolo a supporto del nuovo disco di inediti del gruppo, DNA. L'evento è atteso per il 15 maggio e i ...

Backstreet Boys : «Il nostro cammino prosegue e c’è ancora tanto da fare» : Grande ritorno per i BackstreetBoys Oggi la band ha anche pubblicato il nuovo singolo “Chances” scritto da Ryan Tedder (leader dei OneRepublic) e da Shawn Mendes, con il video: https://bit.ly/2AUyP3c. L’11 maggio il gruppo darà il via al “DNA World Tour” – il loro più grande tour nelle arene da oltre 18 anni e il 15 maggio saranno in concerto al Mediolanum Forum di Milano. Durante questi tre mesi la band si esibirà in Europa e Nord America, con ...

Shawn Mendes ha scritto il nuovo singolo dei Backstreet Boys “Chances” : Ascoltalo qui! The post Shawn Mendes ha scritto il nuovo singolo dei Backstreet Boys “Chances” appeared first on News Mtv Italia.

Revival 90. Dopo le Spice Girls - album e tour anche per Backstreet Boys : Il nuovo trend nella musica sembra davvero incentrato sugli anni Novanta: Dopo J-Ax in concerto con l’amico ritrovato Jad e il tour-reunion (anche senza Posh Victoria) delle Spice Girls, adesso è il turno dei Backstreet Boys. La boyband, che quest’anno festeggia giusto giusto i 25 anni di carriera, ha recentemente fatto un annuncio che ha fatto la gioia dei fan. A cinque anni da In a World Like This, ottavo album studio del 2013, ...

Tornano i Backstreet Boys - a gennaio esce 'Dna'. Il decimo album della band : I Backstreet Boys Tornano con un nuovo album: ' Dna ' , in uscita il 25 gennaio per RCA Records. Il decimo album della band, già disponibile in pre-order, contiene pezzi scritti da Lauv, già con ...

Backstreet Boys annunciano l'album DNA : ROMA, 10 NOV - I Backstreet Boys tornano con un nuovo album: Dna, in uscita il 25 gennaio per RCA Records. Il decimo album della band, già disponibile in pre-order, contiene pezzi scritti da Lauv , ...

Backstreet Boys : nuovo album e tour. Tappa anche in Italia : La notizia arriva a sorpresa a poche ore dal lancio di "Changes", il nuovo singolo dei Backstreet Boys. La boy band più famosa al mondo (dopo i Take That), il prossimo 25 Gennaio tornerà con un nuovo album e, all"orizzonte, si intravede anche un tour mondiale.Il "DNA World Tour" farà Tappa anche a Milano al Mediolanum FilaForum, il 15 Maggio del 2019. Un evento unico nel suo genere che riporta i Backstreet Boys, nella formazione originale, dopo ...

I Backstreet Boys tornano in Italia nel 2019! Annunciato un concerto a Milano : Yessa! The post I Backstreet Boys tornano in Italia nel 2019! Annunciato un concerto a Milano appeared first on News Mtv Italia.

I Backstreet Boys annunciano il loro ritorno : nuovo album e date del tour : Annunciato il nuovo album ”DNA”, i Backstreet Boys tornano live nelle arene dopo 18 anni I Backstreet Boys sono lieti di annunciare l’attesissimo ritorno live con il “DNA World tour”, che farà tappa in Italia il prossimo 15 maggio al Mediolanum Forum di Milano. Contemporaneamente il gruppo rivela anche l’uscita del nuovo disco “DNA”, in uscita il prossimo 25 gennaio su etichetta Sony/RCA. L’album è disponibile ora per il ...