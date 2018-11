Avenatti difende le donne da Trump e viene arrestato per le botte a una donna

ilfoglio

: Michael Avenatti si difende dall'accusa di violenza domestica: 'Non ho mai colpito una donna, non colpirei mai una… - marina_catucci : Michael Avenatti si difende dall'accusa di violenza domestica: 'Non ho mai colpito una donna, non colpirei mai una… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Roma. L’avvocato di Stephanie Clifford, in arte Stormy Daniels, Michael, è statomercoledì pomeriggio a Los Angeles: avrebbe picchiato la sua ex moglie tanto da lasciarle il viso tumefatto. Una notte in prigione e 50 mila dollari di cauzione dopo, è tornato a casa. Si dichiara inn