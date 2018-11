Autobus in fiamme nel Torinese | vanno a fuoco sette mezzi della Gtt

Torino - sette Autobus in fiamme nella notte. Fermato un uomo : “Non mi facevano salire senza biglietto” : sette autobus dell’azienda di trasporti Gtt sono bruciati nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ciriè, nel torinese. Le fiamme sono partite da un mezzo e si sono sparse agli altri, sembra che si siano propagate da una ruota. Un uomo, Fermato dai carabinieri, ha confessato di essere il responsabile dell’accaduto. Si tratta di un 50enne, senza fissa dimora. Ai militari che lo hanno ascoltato, ha detto di averlo fatto perché non gli ...

In fiamme Autobus urbano - nessun ferito : ANSA, - CATANZARO, 14 NOV - Un autobus delle linee urbane dell'Azienda per la mobilità di Catanzaro è stato distrutto dalle fiamme di un incendio scoppiato per cause che sono in corso di accertamento. ...

In fiamme l'Autobus degli studenti sulla SS 87 - tutti salvi grazie all'autista - : C'è una sorta di maledizione che tesse la trama sul mondo dei trasporti pubblici molisani. La corda è stata tirata troppo e gli incidenti stanno diventando sin troppo frequenti. Solo per un combinato disposto del fato tra destino benevolo e prontezza ...