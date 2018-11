Auto | vendite in Europa -7 | 3% ad ottobre Primi 10 mesi +1 | 6%

Auto Ue+Efta - in calo vendite a ottobre : 8.38 A ottobre le Auto vendute nei Paesi Ue+ Efta sono state 1.118.859, il 7,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2017 Lo comunica l'Acea,Associazione dei costruttori europei.Le Auto immatricolate nei primi 10 mesi del 2018 sono state 13.424.360, in aumento dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. A ottobre Fca ha venduto 66.217 Auto, -13,3% rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi 10 mesi del 2018 le immatricolazioni del ...

Mercato Italia - Vendite Auto in calo del 7 - 4% : Il Mercato Italiano dell'auto continua a frenare dopo il boom di agosto e il tracollo di settembre, con le immatricolazioni di ottobre ferme a 146.655 unità e in calo del 7,42%. Le performance negative sono ancora una volta da addebitare all'effetto WLTP, lo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre, che ha spinto gli automobilisti ad anticipare gli acquisti ad agosto per sfruttare le promozioni varate da concessionarie e case ...

Prevalgono le vendite per il settore Automotive dell'Italia - -1 - 13% - - andamento negativo per Pininfarina : Si è mosso in territorio negativo il comparto italiano auto e ricambi , che è peggiore dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha chiuso a quota 186.017,56 in calo ...

Mercato Auto - profondo rosso in Europa : -23 - 4% le vendite a settembre. Costruttori - non è una sorpresa : TORINO - Nel mese di settembre nell'Europa dei 28 più Efta sono state vendute 1.123.184 auto, con una flessione del 23,4% rispetto allo stesso mese del 2017. I dati sono dell'Acea,...

BORSA MILANO in ribasso - banche meglio di Europa - vendite lusso - Auto : La BORSA di MILANO è in ribasso con l'Europa dopo il netto calo di Wall Street ieri, alimentato dalle attese di un aumento dei rendimenti, causa la forza dell'economia Usa. Si attende il dato sui prezzi al consumo Usa, alle 14,30 italiane, che potrebbe dare ulteriori indicazioni sull'andamento dei tassi ufficiali negli Stati Uniti. A fronte di vendite ...

Nord America - vendite di Auto in calo : ma FCA in controtendenza : Milano, 3 ott., askanews, - Quasi tutte le maggiori case automobilistiche hanno registrato, nella seconda metà dell'anno, un calo delle vendite. Rispetto al settembre 2017, Ford, Toyota e Nissan hanno ...

Mercato Auto Italia - un settembre nero. Perso oltre il 25% delle vendite : Se per il Mercato di agosto, l’”effetto WLTP” si era fatto sentire in positivo, con un incredibile aumento delle vendite e il sorpasso storico di Renault Clio su Fiat Panda – ora però tornata in testa con 9.798 immatricolazioni – a margine del mese di settembre la situazione è capovolta e gli effetti sono solo in negativo, con una chiusura del -25,4% delle immatricolazioni. Un calo che porta la contrazione nei primi nove mesi ...

