- scuolainforma : Aumento degli stipendi per docenti e ATA: i soldi ci sono -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Marco Bussetti conferma che le risorse per il rifinanziamento perequativo destinato all’pere ATA è in Legge di Bilancio (leggi anche: Legge di Bilancio 2019 e Buona Scuola: le differenze). Ieri, 14 novembre, il Ministro dell’Istruzione ha presentato alla Camera le norme inserite nel documento ufficiale che verrà presentato da Governo nei prossimi giorni. Le parole del Ministro “Ho mantenuto l’impegno che avevo preso”. Queste le parole di Bussetti che aggiunge: “Verranno stanziate importanti risorse aggiuntive, più di 1,7 miliardi di euro all’anno. Questo per consentire da subito una ripresa della contrattazione e un nuovo adeguamento, che la relazione tecnica stima in unsuperiore all’ 1,9%. Questa cifra dovrebbe essere leggermente superiore alle precedenti voci che prevedevano uneffettivo in busta paga di una cifra pari a ...