Atp Finals | Federer in semifinale da 1 o

Atp Finals 2018 - Federer supera Anderson 6-4 - 6-3 nel gruppo Hewitt. Lo svizzero in semifinale : Federer-Anderson, la cronaca Partita che resta in equilibrio fino al 3 pari del primo set, quando Anderson decide di regalare letteralmente il servizio all'avversario con due doppi falli nel settimo ...

Torino trova i venti milioni per puntare alle Atp Finals : La sindaca ieri a Londra ha presentato il progetto che coinvolgerà tutta la città La sindaca Appendino è appassionata di tennis " è stata anche classificata 3,5, la vecchia terza categoria -, e chi l'...

Atp Finals noiose - il pubblico fischia. Djokovic e Zverev : 'Siamo esausti' : ROMA - Match senza pathos né emozioni, che si risolvono , quasi, invariabilmente in due set: un'edizione più che mai avara di suspense, quella in corso alla O2 Arena , le Atp Finals non sanno più ...

Tennis - Atp Finals : prima vittoria per Thiem : ROMA - Quinta giornata delle Atp World Tour Finals 2018 di Londra , l'ultima del round robin per quanto riguarda il 'Lleyton Hewitt Group'. Nel primo match l'austriaco Dominic Thiem , numero 8 del ...

Atp Finals 2018 - Thiem supera Nishikori 6-1 - 6-4 nel gruppo Hewitt. Anderson in semifinale : Nishikori-Thiem, la cronaca del match Nishikori comincia il match così come aveva finito quello con Anderson, ovvero regalando il servizio alla prima occasione all'avversario, che ne approfitta per ...

Atp Finals – Nishikori non sa più vincere - Thiem ne approfitta e stende il giapponese in due set : Dopo la vittoria ottenuta contro Federer all’esordio, il giapponese incassa la seconda sconfitta consecutiva contro Thiem Prima vittoria in questa edizione delle ATP Finals per Dominic Thiem, che non lascia scampo a Kei Nishikori nella terza e ultima giornata del Gruppo Hewitt. Una partita a senso unico quella giocata nel pomeriggio di oggi, conclusasi con un risultato nettamente a favore del numero 8 del ranking ATP, che attualmente ...

Tennis - Atp Finals 2018 : Roger Federer si qualifica in semifinale se…Tutte le possibili combinazioni : Roger Federer è con le spalle al muro alle ATP Finals 2018 che si stanno disputando alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna). Lo svizzero, infatti, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro Nishikori è riuscito a riscattarsi battendo Thiem ma oggi è obbligato a fare risultato contro Kevin Anderson (ore 21.00) se vuole proseguire la propria avventura nel torneo di fine stagione. Il Maestro si assicurerebbe il passaggio del turno ...

Federer-Anderson - Atp Finals 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi giovedì 15 novembre si gioca Roger Federer-Kevin Anderson, match valido per le ATP Finals 2018 di tennis. Alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) andrà in scena un incontro determinante per lo svolgimento dell’intero torneo: il Maestro è infatti obbligato a battere il sudafricano per qualificarsi alle semifinali, in caso di sconfitta verrebbe clamorosamente eliminato prima delle semifinali. Lo svizzero, tra i favoriti per la conquista ...

Atp Finals : Cilic piega Isner in tre set : ROMA, 15 NOV - Marin Cilic, numero 7 della classifica Atp, ha battuto John Isner , 10, in tre set, nell'ultimo incontro di giornata delle Atp Finals, in corso a Londra. Il croato si è imposto sullo ...

Tennis - Atp Finals Londra 2018 : Roger Federer chiamato ad evitare una clamorosa eliminazione : Andrà in scena oggi a Londra la quinta giornata delle ATP Finals: ultimo turno del round robin per il Gruppo Lleyton Hewitt, che emetterà i suoi verdetti: non prima delle ore 15.00 spazio alla sfida tra l’austriaco Dominic Thiem ed il giapponese Kei Nishikori, mentre non prima delle ore 21.00 lo svizzero Roger Federer affronterà il sudafricano Kevin Anderson. La sfida pomeridiana vedrà di fronte l’austriaco, già spalle al muro dopo ...

