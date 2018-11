Atalanta | Gasperini a tutto tondo | “Obiettivo Champions? Ci proviamo Sull’Inter…”

Atalanta - Gasperini : “A Bergamo è dura per tutti” : “Bergamo è un campo difficile un po’ per tutti, poi quando vengono le grandi c’è una atmosfera particolare che permette ai giocatori di fare prestazioni come quella di ieri”, spiega così il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai RadioUno la grande partita dell’Atalanta che ieri allo Stadio Atleti Azzurri […] L'articolo Atalanta, Gasperini: ...

Atalanta - Gasperini : “La classifica è molto corta - dobbiamo essere competitivi” : E’ un fiume in piena Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro l’Inter per 4-1. Quest’ultimo ha parlato a Radio Rai del successo contro Spalletti. Il tecnico ha parlato dell’importanza della vittoria: “Quando c’è stato il rigore all’inizio del secondo tempo, mi pareva incredibile di essere 1-1 dopo il primo tempo che avevamo giocato. Lì […] L'articolo Atalanta, Gasperini: “La classifica è ...

Atalanta - Gasperini mostra i muscoli : “a Bergamo faticano tutti - contro le big i miei ragazzi si esaltano” : L’allenatore dell’Atalanta ha parlato della vittoria ottenuta contro l’Inter, complimentandosi con i suoi ragazzi per la prestazione “Bergamo è un campo difficile un po’ per tutti, poi quando vengono le grandi c’è una atmosfera particolare che permette ai giocatori di fare prestazioni come quella di ieri“. Mauro Locatelli/LaPresse Spiega così la grande partita dell’Atalanta che ieri allo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : 'Partita che lascia un segno importante' : BERGAMO - Dopo la roboante vittoria per 4-1 contro l' Inter, il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn: 'Indubbiamente era una sfida fondamentale per capire il ...

Atalanta-Inter 4-1 - poker di Gasperini grazie ai suoi difensori. Spalletti ko : I milanesi cercavano a Bergamo l’8ª vittoria consecutiva, arriva una sconfitta: a segno Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. Nel primo tempo Handanovic super. Di Icardi l’1-1

Atalanta - Gasperini soddisfatto : “Prestazione che dà spinta per fare ancora meglio - Ilicic fondamentale” : Al termine della splendida vittoria dell’Atalanta sull’Inter, l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini è intervenuto su DAZN: “Alla vigilia per noi era una partita fondamentale per capire il nostro momento e le nostre potenzialità. Abbiamo giocato e vinto contro una squadra di grande valore, che arrivava da sette vittorie di fila. Aver fatto questo tipo di prestazione è una spinta per andare avanti sempre ...

Atalanta-Inter 4-1 - le parole di Gasperini e Spalletti : L’Atalanta è tornata. Dopo un avvio di stagione balbettante la squadra di Gasperini ritorna quella apprezzata nelle scorse due stagioni e miete la prima grande vittima del suo campionato. Allo stadio Atleti Azzurri va in scena il “delitto perfetto”: Gasperini ferma la sua ex squadra e lo fa in modo tanto spettacolare quanto meritato, rifilando […] L'articolo Atalanta-Inter 4-1, le parole di Gasperini e Spalletti proviene ...

Atalanta-Inter : Gasperini perde un difensore per infortunio : Tegola per l’Atalanta alla vigilia del lunch match di domani con l’Inter, all’Atleti Azzurri d’Italia. José Luis Palomino, l’uomo a cui sarebbe toccata la marcatura di Mauro Icardi, ha dovuto dare forfait per una contusione al polpaccio destro ed è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini. Il problema, che il difensore si trascina dietro da venerdì, si è riacutizzato oggi nella ...

Atalanta - Gasperini loda Spalletti in conferenza : “Spalletti non ha bisogno dei miei complimenti, la storia parla per lui. Ha preso in mano una squadra che da qualche anno non riusciva a stare in alto secondo le sue tradizioni e adesso sta riempiendo San Siro“. Alla vigilia di Atalanta–Inter, l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parole di elogio per il collega. Guardando il match di Champions, il tecnico degli orobici ha avuto modo di apprezzare ...

Atalanta - Gasperini : 'L'Inter è da titolo. Noi dovremo sfruttare gli spazi' : Faccio i complimenti ai ragazzi, sono una squadra forte',, Gasperini analizza il pericolo numero uno di domani: 'Icardi, in area di rigore, è uno dei migliori al mondo, senza dubbio. È micidiale'. ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Inter solida e in salute - merito di Spalletti» : Tutto sull'Atalanta Classifica Serie A La cronaca Serie A Atalanta Gasperini Inter Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Serie A Atalanta - Gasperini : «Contento per Zapata - ha dato segnali importanti» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Atalanta Bologna Gasperini Zapata Inter Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Atalanta : Gasperini - vinto col gioco : ANSA, - BOLOGNA, 4 NOV - Cercava continuità, l'Atalanta e la trova a Bologna. Terza vittoria consecutiva, per giunta in rimonta. Per Gasperini è un ulteriore segnale di forza: "Abbiamo costruito la ...

Atalanta : Gasperini - vinto col gioco : ANSA, - BOLOGNA, 4 NOV - Cercava continuità, l'Atalanta e la trova a Bologna. Terza vittoria consecutiva, per giunta in rimonta. Per Gasperini è un ulteriore segnale di forza: "Abbiamo costruito la ...