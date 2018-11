Astronomia | Hubble osserva una galassia nana solitaria a 100 milioni di anni luce da noi

Astronomia - Hubble svela la mastodontica Ombra del Pipistrello sulla Nebulosa Serpente : Il Telescopio Spaziale Hubble di NASA/ESA ha catturato parte della meravigliosa Nebulosa Serpente, illuminata dalla stella HBC 672. Questa giovane stella proietta un’Ombra singolare, rinominata l’Ombra del Pipistrello, sulla Nebulosa dietro di sé, rivelando segni eloquenti del disco protoplanetario altrimenti invisibile. La Nebulosa Serpente, situata nella Coda del Serpente (Serpens Cauda) a circa 1.300 anni luce di distanza, è una Nebulosa a ...

Astronomia : la Legge di Hubble cambia nome : L’International Astronomical Union (Iau) ha accolto positivamente la proposta di rinominare la Legge di Hubble come Legge di Lemaitre – Hubble dal nome del fisico e astronomo, che per primo la scoprì nel 1927. La Legge, comunemente attribuita a Edwin Hubble che la enunciò nel 1929, afferma che esiste una relazione lineare tra lo spostamento verso il rosso della luce emessa dalle galassie e la loro distanza: tanto maggiore è la distanza della ...

Astronomia : guasto sul Telescopio Spaziale Hubble - messo fuori gioco dai suoi giroscopi : Il Telescopio Spaziale Hubble è stato messo fuori gioco da un serio problema. La NASA ha annunciato che uno dei giroscopi ha ceduto lo scorso venerdì. I giroscopi sono necessari per mantenere Hubble puntato nella giusta direzione durante le osservazioni. Di conseguenza, Hubble è ora in “modalità sicurezza” con i sistemi non essenziali disattivati. Questo significa che le osservazioni scientifiche sono in sospeso. I controllori della missione ...

Astronomia : una galassia in technicolor per Hubble : Si trova nella costellazione settentrionale della Chioma di Berenice, a circa 300 milioni di anni luce dalla Terra ed è classificato come Abell 1656: è l’ammasso della Chioma (Coma Cluster), un’imponente struttura che ospita oltre un migliaio di galassie tenute insieme dalla gravità. Per il suo nuovo ritratto d’autore Hubble ha inquadrato – con la sua fotocamera Wfc3 – un’area di questo cluster, in cui sono evidenti le galassie Ngc ...

Astronomia : Hubble scopre insolita emissione di luce infrarossa da stella di neutroni : Hubble è sempre sulla breccia e le sue osservazioni continuano a riservare sorprese alla comunità scientifica: questa volta, la sua vista acuta si è posata su una vicina stella di neutroni caratterizza da un’emissione inconsueta di luce infrarossa che potrebbe essere indicativa di caratteristiche mai osservate prima d’ora. La stella – dal complesso nome di Rx J0806.4-4123 – non ha mancato di suscitare l’interesse degli studiosi che ...

Astronomia : Hubble tra le pieghe dell’universo a caccia di galassie agli albori : Si era già messo alla prova sulle lunghe distanze, in tandem con il collega Spitzer, nell’ambito del programma Frontier Fields e ora gli si prospetta un impegno ancor più sfidante: protagonista di questo cimento spaziale è Hubble, che si lancerà in una nuova campagna di osservazioni verso regioni del cosmo ancor più remote. Buffalo (Beyond Ultra-deep Frontier Fields And Legacy Observations) è il nome della campagna, mirata ad ...