Astrologia del 16 novembre | recupero per il Cancro | bene l' Acquario

(Di giovedì 15 novembre 2018) La settimana sta per concludersi e presto, con l'arrivo del week end, potremmoficiare di qualche momento di relax. Intanto scopriamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Ecco di seguito l'oroscopo di venerdì 162018 per i segni da Ariete a Pesci con previsioni su amore, lavoro e salute. Oroscopo del 16Ariete: la settimana si concluderà nel migliore dei modi per voi grazie alla Luna nel segno. Vi sentirete energici e positivi e questo vi darà una marcia in più, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Se nell'ultimo periodo ci sono state delle tensioni con il partner o con una persona cara, in queste giornate potrete ottenere un chiarimento. Le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni appena nate. Toro: è un momento interessante per questo segno, ma anche stancante. Dei cambiamenti si stanno ...