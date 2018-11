Ascolti tv | 3 | 2 milioni di telespettatori per Tom Hanks e Spielberg con Il Ponte delle

Ascolti tv - I Medici 2 chiudono con 4.2 milioni di telespettatori : Chiusura vincente per I Medici – Lorenzo il Magnifico che su Rai1 hanno ottenuto 4 milioni 250mila telespettatori e uno share del 18.1% nel prime time del 13 novembre. Ascolti tv prime time Su Italia 1 Le Iene Show hanno raccolto 1 milione 972mila telespettatori (10.82% di share). Su Canale 5 il film Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo è stato visto da 1 milione 860mila telespettatori (8.3%). Record di Ascolti su Rai2 per Stasera tutto è ...

Ascolti tv - I Bastardi di Pizzofalcone 2 chiudono alla grande con 5 - 5 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Chiude in bellezza la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone 2, trasmessa da Rai1, la fiction con Alessandro Gassmann ha ottenuto 5.507.000 spettatori e il 23.4% di share, risultando il programma più visto della prima serata e restando per tutti e sei gli appuntamenti sempre sopra i 5 milioni di telespettatori (tanto che si è guadagnata la realizzazione della terza stagione). Al secondo posto, su Canale 5, grande ...

Boom di Ascolti per Milan-Juventus : oltre 2 - 7 milioni di spettatori su Sky : Quasi tre milioni di telespettatori in tv su Sky per il big match tra i rossoneri e i bianconeri a San Siro, vinto dalla squadra di Allegri per 2-0. L'articolo Boom di ascolti per Milan-Juventus: oltre 2,7 milioni di spettatori su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - L’Allieva 2 batte il Grande Fratello Vip 2018 con 4.8 milioni di telespettatori : Con 4 milioni 812mila telespettatori e il 20.1% di share la fiction L’Allieva 2, in onda l’8 novembre su Rai1, si aggiudica ancora una volta la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 è stata seguita da 3 milioni 57mila telespettatori (16.92% di share). Su Rai2 la nuova puntata di Pechino Express – Viaggio in Africa ha ottenuto 1 milione 257mila spettatori (5.64%). Su Rai3 La Tv ...

Ascolti TV / Magazine Champions League : 2 milioni di tifosi (12.18% share) su Rai1 fino alle 23 : 40 di ieri - oltre 300mila fino alle 00 : 21 di oggi su RaiSport (2.70% share) : Grandi ASCOLTI TV per la sfida europea Juventus-Manchester United, trasmessa dal primo canale nazionale ieri sera: 6.391.565 telespettatori (share 23.68%) durante il primo tempo e 6.155.684 (share 24.50%) durante la seconda parte dell’incontro. Ennesimo risultato positivo per l’informazione sportiva Rai: il Magazine Champions League, condotto da Paola Ferrari, con Alberto Rimedio e il commento tecnico di Paolo Rossi, per la ...

Ascolti tv - Juventus – Manchester United vince con 6.2 milioni di telespettatori : La Champions League si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 7 novembre con 6.269.000 telespettatori (share 24.1%) per la partita Juventus-Manchester United su Rai1. L’incontro è stato anche l’evento televisivo più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film con Naomi Watts ‘Diana-La storia segreta di Lady D‘ ha registrato 1.583.000 spettatori (share 7.3%), meno di ‘Rocco ...

Ascolti tv - I Medici 2 vincono sfiorando i 4 milioni di telespettatori : La fiction di Rai1, I Medici – Lorenzo Il Magnifico, si aggiudica la prima serata del 6 novembre con 4 milioni 32mila telespettatori e il 15.47% di share nel primo episodio e 3 milioni 796mila telespettatori e il 17.54% di share nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Vacanze ai Caraibi ha avuto 1 milione 950mila telespettatori con l’8.3% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene, che ha totalizzato 1 ...

Ascolti tv - L’allieva 2 vince la prima serata con oltre 5 milioni di spettatori : vince la sfida degli Ascolti di prima serata la fiction L’allieva 2 scelta su Rai1 da 5 milioni 22 mila spettatori con il 21.5% di share. Su Canale 5 Perfetti Sconosciuti è stato visto da 2 milioni 302 mila spettatori (9.96% di share). Ascolti tv 1 novembre, la prima serata oltre alla serie di Rai1 e al film di Canale 5, il resto del prime time ha visto, su Italia 1, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban registrare 1 milione 663 mila ...

Ascolti tv - I Medici 2 vincono con 4.2 milioni di telespettatori : Con 4.276.000 telespettatori la serie I Medici – Lorenzo il Magnifico (share 18.9%) su Rai1 si è aggiudicata la gara degli Ascolti nel prime time del 30 ottobre. Ottimo, segnala la Rai, anche il riscontro sui social: con oltre 136mila interazioni totali è stato il programma più commentato della serata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film cult con Vin Diesel Fast&Furious è stato visto da 1.997.000 (share 10.30%). Bene su Italia 1 ...

Italvolley - record di Ascolti : 6 - 3 milioni di italiani incollati alla tv per Egonu e compagne : Numeri che molto raramente vengono raggiunti da sport diversi dal calcio, in particolare da quelli al femminile: le migliori performance di Tania Cagnotto, ad esempio, avevano sfiorato quota cinque ...

Volley femminile - Italia-Serbia : Ascolti tv vertiginosi per la Finale dei Mondiali. 6 - 3 milioni col 36% di share : una Nazione per le azzurre : Ieri c’era davvero tutta l’Italia davanti al televisore per seguire la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile che la nostra Nazionale ha giocato contro la Serbia. All’ora di pranzo (inizio della partita alle ore 12.40, conclusione alle 14.48 con la sconfitta delle azzurre al tie-break) sintonizzazione di massa su Rai Due per la diretta del match che assegnava il titolo iridato: addirittura 6,3 milioni di telespettatori ...

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 chiude con oltre 5 milioni di telespettatori : chiude con oltre 5 milioni di telespettatori ‘Non dirlo al mio capo 2’, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale che si aggiudica la gara degli Ascolti nella prima serata del 18 ottobre con precisamente 5.061.000 (share 22.7%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film con Liam Neeson e Diane Kruger ‘Unknown – Senza Identità‘ ha avuto 1.902.000 (share 9%). E bene su Rai2 la puntata della nuova ...

Ascolti Tv - più di 5 milioni baciano Vanessa Incontrada. La7 vince la sfida dell'informazione con Rete 4. : Eccoci a commentare gli Ascolti tv di giovedì 18 ottobre . Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale fa il pieno di Ascolti: ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al ...