Arriva X Factor in versione rap | sarà prodotto da Netflix e si chiamerà ' Rhythm + Flow'

X Factor - stasera la sfida in tre manche - obbiettivo : Arrivare indenni all'inedito : L'eliminazione di Emanuele Bertelli sconfitto giovedì scorso al tilt dai Seveso Casino Palace porta a nove il numero dei concorrenti che si sfideranno nel quarto appuntamento Live di X Factor 2018, ...

Arriva il giudizio di Asia Argento su Lodo Guenzi a X Factor 12 : “Mi vergogno per lui” : Il giudizio di Asia Argento su Lodo Guenzi a X Factor 12 Arriva implacabile. L'attrice è stata ospite dell'ultima puntata di La Repubblica delle Donne da Piero Chiambretti, al quale ha raccontato i particolari del licenziamento dal talent di Sky, avvenuto a seguito dello scandalo Jimmy Bennett che l'ha travolta nel mese di agosto. L'intervista segue al silenzio delle ultime settimane, quelle successive all'inizio dei Live in occasione dei ...

Martina Attili/ Video - la sua originalità basterà per Arrivare in finale? (X Factor 2018) : Martina Attili è una delle tre ragazze che fanno parte della squadra delle Under Donne che Manuel Agnelli ha deciso di portare ai Live Show di X Factor 2018. (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:03:00 GMT)

Bagno di folla per Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma - Arriva la rivincita dopo l’esclusione da X Factor 12 : Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma mettono in pratica una piccola reunion dei giudici di X Factor 12 dopo l'esclusione dell'attrice 43enne a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. La vera protagonista del red carpet di Roma è davvero Asia Argento, che solleva le braccia al cielo mimando Braccio di ferro in segno di forza. Una rivincita, per l'attrice, dal momento che il pubblico ha dimostrato di gradire in maniera particolare la sua ...

This Is Maneskin - Arriva il film sulla band rivelazione di X Factor : Lontano dai riflettori ma al centro della pressione creativa delle aspettative che il mondo della musica riversa su di loro: dalle selezioni di X Factor al primo tour, il documentario segue i ...

X Factor - da giovedì Arriva Lodo : "Io qui - chi l'avrebbe mai detto" : Con un tempismo curioso per quanto perfetto, a poche ore dalla conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina nella X Factor Arena, Adriano Celentano si è schierato con Asia Argento, esclusa dal ...

Lodo Guenzi Arriva a X Factor : 'Auguri biondino? Non era una polemica - Asia mi ha fatto un in bocca al lupo' : Tornano i live di X Factor e giovedì si inaugurerà il palco milanese dove si daranno battaglia i dodici nomi selezionati nelle fasi precedenti del programma. A tenere banco, a poche ore dall'inizio ...

ufficiale - Sky sostituisce la Argento : a X-Factor Arriva Lodo Guenzi : Ora è ufficiale: nonostante gli appelli, i pianti in tv e persino il gradimento del pubblico, la relazione con Jimmy Bennett costa il posto ad Asia Argento . Dopo le indiscrezioni, infatti, Sky ha ...

ufficiale - Sky caccia la Argento : a X-Factor Arriva Lodo Guenzi : Ora è ufficiale: nonostante gli appelli, i pianti in tv e persino il gradimento del pubblico, la relazione con Jimmy Bennett costa il posto a Asia Argento . Dopo le indiscrezioni, infatti, Sky ha ...

È ufficiale : al posto di Asia a X Factor Arriva Lodo Guenzi : Dopo le indiscrezioni, l'ufficialità. Lodo Guenzi è il quarto giudice al tavolo di X Factor Live nell'edizione 2018 del talent show di Sky prodotto da Fremantle. Il leader de Lo Stato Sociale affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli dal prossimo 25 ottobre per 8 settimane su Sky Uno. Lo comunica Sky.Lodo si era già seduto al tavolo della giuria nella seconda puntata di audizioni di questa edizione di X ...

Lodo Guenzi giudice di X Factor? Arriva il cantante de Lo Stato Sociale : Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale giudice di X Factor 2018 Era nell’aria e potrebbe succedere davvero: Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale, potrebbe essere il nuovo giudice di X Factor. Sarebbe lui quindi a sostituire Asia Argento, che dopo la polemica esplosa questa estate è stata allontanata dal programma. Per il bene sia […] L'articolo Lodo Guenzi giudice di X Factor? Arriva il cantante de Lo Stato Sociale proviene da Gossip e ...

XFactor 2018 - continua il toto giudice sostituto di Asia Argento. E a Strafactor Arrivano Pupo e la Dark Polo Gang : La scelta del nuovo giudice di X Factor sembra essere diventato un piccolo affare di Stato. O di famiglia se dovesse essere Morgan il sostituto di Asia Argento, come scrive Tvblog. Ipotesi che Sky non conferma e non smentisce ma Dagospia, solitamente beninformato, fa sapere che non sarà l’ex marito dell’attrice a ritornare in giuria nel talent show. Sarebbe invece in corsa per la occupare la poltrona vacante dei live Lodo Guenzi de ...

XFactor 2018 : in giuria Arriva Morgan in sostituzione di Asia Argento. Ecco quando : Morgan arriva a X Factor 2018 in sostituzione di Asia Argento. Per la serie…”a volte ritornano” ritroveremo Marco Castoldi, in arte Morgan come giudice di X Factor per l’ennesima volta! In giuria arriva Morgan al posto di Asia Argento Nei primi anni del talent, quando ancora andava in onda in Rai, il front man dei Blu Vertigo, con Mara Maionchi e Simona Ventura sono stati i giudici del celebre talent musicale che ci ha consegnato cantanti ...

X Factor : Leo Gassmann - figlio di Alessandro Gassmann - Arriva sul palco del talent show - ci prova con il suo inedito - e conquista i giudici! : Leo Gassmann, il figlio di Alessandro Gassmann, arriva sul palco delle audition di X Factor. Al talent show ci prova L'articolo X Factor: Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, arriva sul palco del talent show, ci prova con il suo inedito, e conquista i giudici! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.