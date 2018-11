Arrestato pedofilo online : aveva 2.600 chat per adescare ragazzine : Un 37enne residente in provincia di Bari è stato Arrestato su disposizione del Tribunale dell'Aquila per adescamento di minorenni, detenzione di materiale pedopornografico e pornografia minorile. L'...

Ragusa - adescava bambine in chat : Arrestato pedofilo : Contattava le sue piccole vittime [VIDEO] sulle chat, poi le convinceva prima a mandargli delle foto e dei video hard [VIDEO], poi ad avere dei rapporti sessuali con lui. E' successo a Vittoria, grosso centro in provincia di Ragusa. La polizia ha fermato, con l'accusa di violenza sessuale, un 21 enne del luogo, Salvatore Rimmaudo. Il giovane adescava le bambine sulla chat di Whatsapp poi le conosceva di persona, convincendole ad inviargli del ...

Avellino - picchia la moglie e violenta la figlia minorenne : Arrestato pedofilo di 48 anni : Una vera e propria tragedia famigliare [VIDEO], riguardante il triste fenomeno di violenza fisica e sessuale nei confronti delle donne, si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Avellino, precisamente nel piccolo comune di Solofra, dove un uomo di 48 anni è stato capace di picchiare dapprima sua moglie e poi di violentare la propria bambina minorenne. Un vero e proprio incubo che, secondo quanto riferiscono i media locali, si è ...

Milano - segnalato dai cittadini nei pressi di una scuola : Arrestato pedofilo seriale : L'uomo, arrestato nel 2014 per aver adescato una bimba di 7 anni e con diversi altri precedenti, aveva violato gli arresti domiciliari

Frosinone - pedofilo violenta minore figlio di amici di famiglia : Arrestato : Avrebbe costretto un adolescente a fare sesso con lui, filmando anche il ragazzino e realizzando materiale pedopornografico. L'orco, un quarantenne amico di famiglia, è stato ora arrestato dai ...

Choc a Ischia : scambio di foto pedopornografiche su Whatsapp - Arrestato pedofilo : Si faceva mandare foto intime di minorenni con le quali aveva avviato una relazione via chat. Poi le ricattava: avrebbe diffuso quanto in suo possesso se non gli avessero consegnato altre immagini o...

