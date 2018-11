Argentina | Icardi e quel sogno nel cassetto | “voglio vincere il Mondiale Lautaro? Siamo

Argentina - Scaloni convoca sei "italiani" : out Higuain - ci sono Icardi e Lautaro : L'Argentina freme per il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate che metterà in palio la Libertadores, mentre la Seleccion si prepara alle ultime due amichevoli del 2018. Lionel Scaloni, ...

Icardi-Higuain - sfida totale : social - inizie Argentina. Gli opposti si attraggono solo col gol : Nella loro Argentina si direbbe che sono come el hambre y las ganas de comer , la fame e la voglia di mangiare. Una distinzione sottile che separa due opposti. Perché Mauro Icardi e Gonzalo Higuain ...

Wanda Nara – Da Tiki Taka al confronto con Belen - la moglie di Icardi sicura : “in Argentina nessuno conosce la Rodriguez” : Wanda Nara si confessa in un’intervista, la moglie di Icardi nuova opinionista di Tiki Taka si confronta a Belen Rodriguez Wanda Nara si racconta in un’intervista nella quale parla della sua popolarità in Italia, dove vive con suo marito Mauro Icardi ed i suoi cinque figli. A ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, l’Argentina non nasconde i particolari della sua vita privata e i dettagli del ruolo da manager che ha assunto ...

Wanda Nara - moglie-agente di Mauro Icardi/ "In Italia sempre polemiche. Belen? In Argentina non è conosciuta" : Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi: "In Italia sempre polemiche. Belen? In Argentina non è conosciuta", lunga intervista dell'opinionista di Tiki Taka a Tv Sorrisi e Canzoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Icardi contro Higuain. A Milano la festa è Argentina : Quale sinfonia? La numero 9. E senza incrociare le dita come facevano i grandi compositori, che temevano non portasse fortuna. Tutti tranne Beethoven ovviamente. Qui ce ne sono altri due, che sul nove hanno fatto la loro fortuna. Suonano con i piedi ed è una delle poche volte che il termine non s'accompagna ad una diminutio. Ce li godremo così, nella Milano che fa derby. Per loro anche di più: derby nel derby e tutti ad attendere la risposta. La ...

Inter - Icardi vs Miranda : l'allenamento per il derby è Argentina-Brasile : In Sudamerica lo chiamano Superclasico de las Americas: clasico è il termine che indica tutti i derby, questo è un super-derby. Per Mauro Icardi e Miranda sarà anche un anticipo di derby, un modo ...

Brasile-Argentina : Neymar-Coutinho vs Dybala-Icardi - per entrambe sono 'lavori in corso' : Ci sono partite che non possono essere considerate amichevoli, anche se hanno questo 'titolo'. Brasile-Argentina è una di queste, il Superclásico per eccellenza, la sfida tra due nazionali che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio che hanno visto protagonisti un numero inverosimile di fuoriclasse. Brasile-Argentina in passato è stata una sorta di 'guerra', non solo calcistica: la rivalita' è feroce e nella lunga storia di ...

Argentina - 0-0 con la Colombia : a secco Icardi e Dybala : TORINO - È finita senza reti la sfida di East Rutherford , Stati Uniti, fra Argentina e Colombia. Sempre priva di Leo Messi, ma con Mauro Icardi in campo 85', la squadra guidata dall'ex laziale Lionel ...

Colombia-Argentina : altra panchina per Dybala - Icardi in campo : TORINO - Si profila un'altra panchina per Paulo Dybala , che nelle prime partite della Juventus ha faticato a trovare spazio nel nuovo tridente guidato da Cristiano Ronaldo e anche nell' Argentina ...

Argentina - Scaloni su Icardi : “Da lui ci aspettiamo molto” : Alla vigilia di Argentina-Colombia, il commissario tecnico dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, ha trattato tre degli argomenti più attuali della Seleccion, a cominciare da Mauro Icardi: “Da Mauro mi aspetto quello che ha detto due o tre giorni fa, cioè che deve iniziare a fare gol anche in nazionale, ne abbiamo bisogno. È un giocatore da cui ci aspettiamo molto. Non era al 100% col Guatemala e non ha giocato, si è impegnato per ...

Argentina - Icardi : 'Giusto che Messi si prenda una pausa dalla nazionale. Io qui non ho ancora dimostrato niente' : Dopo l'esclusione da parte di Sampaoli, che gli è costata il Mondiale in Russia, Mauro Icardi è tornato in nazionale Argentina . Per l'attaccante dell'Inter è arrivata la chiamata del ct Scaloni, che ...

In attesa di Messi - Icardi fa sua l'Argentina : "E' giusto che ora si riposi : la nostra intesa crescerà in futuro" : Il capitano interista: "Leo è il migliore al mondo: è strano non vederlo in Nazionale. Come sto? Molto bene"

Argentina - Scaloni : “Simeone fa al caso nostro - out Dybala e Icardi” : In conferenza stampa, il ct argentino Scaloni ha espresso le sue considerazioni sugli “italiani” presenti nella Seleccion, a cominciare dal Cholito Simeone: È quello più differente tra gli attaccanti che abbiamo convocato. È più dinamico, cerca spazio e sono sicuro che creerà maggiore pressione sui nostri avversari. Fa molto movimento ed è questo che vogliamo da un attaccante. Sappiamo che è in un buon momento e che gioca nel ...

Argentina - Scaloni : “Icardi partirà dalla panchina” : Nella conferenza stampa della vigilia di Argentina-Guatemala, il ct albiceleste Lionel Scaloni ha parlato di giovani e soprattutto di Icardi, non al meglio: “Sarà in panchina, vedremo poi come starà per magari inserirlo in corso. L’idea è che giochi contro la Colombia. I giovani? I convocati sono stati chiamati per il presente, gli altri sono stati a grandi livelli per molto tempo. Quando hai i giovani cambia molto, hai un’altra ...