Approccio a coppie infertili secondo protocollo di tecnologia di procreazione naturale

(Di giovedì 15 novembre 2018) La napro(natural procreative technology) è una nuova scienza che si propone di ricercare approfonditamente tutte le possibili cause che portano a una ridotta fertilità e di correggerle con metodi farmacologici o chirurgici. È stata messa a punto negli Stati Uniti ed è diffusa in molti Paesi del Nord Europa. Ha come obiettivo quello di favorire il concepimento. Creighton model system Lo strumento più importante della naproè il Creighton model system (CrMS), un metodo di osservazione dei biomarker di fertilità, la cui interpretazione può fornire la diagnosi delle cause dità. I biomarker di fertilità includono: il flusso mestruale i giorni asciutti pre peak (peak: picco del sintomo del muco) il mucus cycle: l’inizio del muco attraverso il giorno del picco la fase post peak. Dall’identificazione del peak day, che è strettamente associato al timing ...