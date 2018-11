Antonio Tajani | ' Il Governo M5S-Lega strilli di meno | per contare in UE serve ben altro'

Blastingnews

: E comunque, con enorme spirito di imparzialità, il Presidente del Parlamento Europeo @Antonio_Tajani oggi, nel diba… - ignaziocorrao : E comunque, con enorme spirito di imparzialità, il Presidente del Parlamento Europeo @Antonio_Tajani oggi, nel diba… - PediciniM5S : Ho detto al Presidente del Parlamento UE @Antonio_Tajani che, se vuole continuare a fare questa campagna elettorale… - PediciniM5S : .@Antonio_Tajani @EP_President dice di voler difendere la libertà di parola ma mi impedisce di parlare durante la d… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Intervistato da Radio Radicale, il Presidente del Parlamento Europeo, il forzista, numero due del partito di Silvio Berlusconi, ha fatto il punto della situazione sulla manovra finanziaria delConte che, ad oggi, per il suo via libera, non trova ancora il consenso e l'approvazione da parte della Commissione Europea. A questo proposito, l'ex Commissario europeo per l'industria e per l'imprenditoria ha difeso le posizioni dell'Europa, dichiarando: "E' ovvio che in Europa, e non solo nella politica ma anche tra gli investitori e sui mercati, c'è una comune visione della manovra italiana. Io credo che se l'Italia non vuole essere isolata e vuole dare risposte concrete ai cittadini italiani, deve cambiare questa manovra. Ripeto, il problema non riguarda tanto la procedura di infrazione in sé, ma i contenuti della manovra. La procedura di infrazione significherebbe dare ...