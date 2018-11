Annunciato The Textorcist | The Story of Ray Bibbia | un mix di bullet hell e typing game

Annunciato The Textorcist : un mix di bullet hell e typing game : Se siete riusciti a respingere le orde di non morti in typing Of The Dead e siete alla ricerca di una nuova sfida forse in The Textorcist troverete quello che fa per voi.Come riporta Rock Paper Shotgun, parliamo di un nuovo titolo (un mix di bullet hell e typing game) in cui impersoneremo un esorcista di nome Ray Bibbia che avrà il compito di liberare una città ormai in mano al maligno. Il nostro eroe potrà contare su un nutrito numero di ...

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno : Annunciato il nuovo DLC The Lair of the Lost Lord : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato il DLC The Lair of the Lost Lord per Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno.Il DLC sarà acquistabile da questo inverno o verrà sbloccato automaticamente come parte del Season Pass.Nelle Rovine di Rubble è comparso un misterioso portale che conduce al Labirinto, una caotica fonte di corruzione che si sta diffondendo in tutto il mondo. E il Prince of Wraiths, il misterioso sovrano del Labirinto, ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 Annunciato con tanto di data di uscita : Milestone e Feld Entertainment Inc. sono lieti di annunciare Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.In questo nuovo capitolo, disponibile dall'8 febbraio 2019 per PlayStation®4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, i giocatori potranno vestire i panni di campione di Supercross e vivere ogni emozione di una carriera da professionista nel campionato motociclistico off-road più ...