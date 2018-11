Animali | il decalogo per proteggere dal freddo i nostri amici a quattro zampe

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) Dieci consigli utili di Lega Nazionale per la Difesa del Cane per prenderci cura al meglio deidurante la stagione fredda. Infatti, benché glisopportino le basse temperature meglio degli umani, è buona norma prendere dei piccoli accorgimenti per tutelarli nelle giornate più rigide. Un’alimentazione adeguata e un riparo idoneo sono sicuramente le prime cose a cui pensare per garantire il benessere deipet. Non tutti isono temprati per i rigori del clima invernale: i cani di taglia grande mantengono il calore per molto più tempo grazie alla maggiore massa corporea che li isola. Le taglie più piccole, le razze a pelo corto e quelli che non hanno particolare massa corporea per aiutarli a mantenere il calore, necessitano quindi di un trattamento speciale. È importante prestare particolare attenzione ai cani o gatti che vivono ...