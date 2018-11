ilfattoquotidiano

: Animali al circo, un anno fa l’Italia ha preso l’impegno di vietarne l’uso. Ora agisca - TutteLeNotizie : Animali al circo, un anno fa l’Italia ha preso l’impegno di vietarne l’uso. Ora agisca - Cascavel47 : Animali al circo, un anno fa l’Italia ha preso l’impegno di vietarne l’uso. Ora agisca -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Il 70% degli italiani si dichiara contrario all’utilizzo deglinegli spettacoli (rapporto Eurispes). Il numero di spettacoli e di spettatori sotto i tendoni va calare diin(rapporto Censis per Lav). La Fve (Federazione dei veterinari europei) ha dichiarato che i bisogni degli“non possono essere soddisfatti in unitinerante”. La Fnovi (Federazione italiana ordine dei veterinari) si è unita dicendo che “la soluzione non può che essere la progressiva dimissione”. Sono inoltre già 17 i Paesi europei con leggi che vietano o limitano fortementedinegli spettacoli. Basterebbero questi dati per capire chedialdovrebbe essere qualcosa del passato e per convincere il governo italiano che è l’ora di fare un passo storico e dare il via a undavvero umano, fatto solo di acrobati, giocolieri, funamboli, clown e grandi ...