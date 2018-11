Angolo libri; Con il piede giusto | l’autobiografia di Dhorasoo

Angolo libri; Bucanieri a Madrid : il Rayo Vallecano e la sua gente : A Madrid il calcio è una cosa seria, serissima. Il Real Madrid, da sempre considerata “La squadra” per eccellenza, in questi ultimi anni ha fatto incetta di Champions League lasciando solo le briciole alle altre contendenti in Europa. L’Atletico Madrid dal canto suo in questi ultimi cinque anni ha trovato casa stabilmente nelle parti alte della classifica della Liga, riuscendo anche in un caso a vincerla, e per di più è arrivata per due volte ...

Angolo libri : ”Obrigado - Doutor!” - di Andrew Downie : “Sono in Italia per leggere Gramsci in lingua originale.”Con questa frase si presentò ai tifosi e alla stampa riuniti a Firenze per dargli il benvenuto in Italia. Stava per iniziare la carriera nel Bel Paese di Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira.Socrates, O Doutor. L’uomo della Democrazia corinthiana aveva scelto l’Italia per il suo post-Timao (timone, soprannome del Corinthians) e precisamente Firenze. Fu una stagione ...

Angolo libri; ”Il pallone e la miniera” di Tonio Attino : Maglia bianconera a strisce verticali, tanti campionati nazionali vinti e diverse partecipazioni alla Coppa dei Campioni. No, non è la Juventus, è la Jeunesse di Esch-sur-Alzette, Lussemburgo.Spesso, per scoprire le storie del calcio, bisogna uscire dai sentieri tracciati e inoltrarsi per le vie più impervie, quelle vie che conducono a luoghi inaspettati. Come in questo caso.Quando si parla di calcio probabilmente nemmeno i lussemburghesi ...