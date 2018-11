Amici 2019 | Ecco Come è Composta la Nuova Classe!

gossipnews.tv

: RT @prijedoremergen: AMICI FINALMENTE ECCO I NUOVISSIMI BAUCALENDARI 2019 DA PARETE DI PRIJEDOR EMERGENCY, PER PASSARE UN ANNO IN COMPAGNIA… - MarilenaLionet2 : RT @prijedoremergen: AMICI FINALMENTE ECCO I NUOVISSIMI BAUCALENDARI 2019 DA PARETE DI PRIJEDOR EMERGENCY, PER PASSARE UN ANNO IN COMPAGNIA… - fattukk : RT @prijedoremergen: AMICI FINALMENTE ECCO I NUOVISSIMI BAUCALENDARI 2019 DA PARETE DI PRIJEDOR EMERGENCY, PER PASSARE UN ANNO IN COMPAGNIA… - prijedoremergen : AMICI FINALMENTE ECCO I NUOVISSIMI BAUCALENDARI 2019 DA PARETE DI PRIJEDOR EMERGENCY, PER PASSARE UN ANNO IN COMPAG… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Negli studi disono avvenute le prime registrazioni. Vi sveliamo in anticipo i nomi dei ballerini e dei cantanti che formeranno laclasse nella diciottesima edizione del talent show più ambito dagli italiani. Poche ore fa si sono concluse le nuovissime registrazioni del programma “”. L’amatissimo talent show, tornerà ad animare i nostri schermi televisivi, sabato pomeriggio. E’ con estremo piacere che vi presentiamo dunque laclasse. In tutto gli allievi sono 19, tra i quali 12 cantanti e 7 ballerini. Vediamo insieme chi è riuscito a passare i casting per quanto riguarda la categoria canto. Kevin Payne, Noemi Cainero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Ellynora, Giordana Angi, Yamatte, Jefeo, Mameli e Sofia Marcaccini. Inoltre vi segnaliamo Alessandro Casillo già noto al pubblico televisivo per aver partecipato nel 2012 a “Io ...