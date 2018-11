Amici 18 | chi sono i 19 allievi della scuola di Maria De Filippi

dilei

: Amici, se riuscite a restare svegli fin verso le 23.20, accendete su Canale 5: al #MaurizioCostanzoShow, accanto al… - matteosalvinimi : Amici, se riuscite a restare svegli fin verso le 23.20, accendete su Canale 5: al #MaurizioCostanzoShow, accanto al… - MFantinati : Maltempo e condoni, dov'era chi ci ha governato quando si speculava sull'ambiente? Ecco il mio post di oggi per il… - SirDistruggere : Con la fine della storia con #ElisaIsoardi si conclude la terza famiglia tradizionale del nostro ministro preferito… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Riapre i battenti ladidiDe. Appuntamento alle ore 14.10 di sabato 17 novembre per la 18esima edizione del talent show più seguito in Italia. Diciannove i giovani che compongono l’accademia, suddivisi tra 12 cantanti e 7 ballerini, pronti a sfidarsi per raggiungere la fase finale, seguendo i consigli dei professori, tra i quali spiccati tre nuovi arrivi: Timor Steffens per il ballo e Alex Britti e Stash per il canto. Tre banchigià stati assegnati, con maglia nera consegnata a Giordana Angi e Tish per il canto e maglia rossa a Miguel Chavez per il ballo. Tutti gli altri dovranno invece lottare per un posto in classe ed ecco la lista completa dei partecipanti ad: Alessandro Casillo: nato nel 1996, vive a Buccinasco. Il pubblico televisivo lo conosce per la sua partecipazione a Io canto, avvenuta nel 2010, quando lui aveva soltanto 14 anni. Due ...