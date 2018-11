Amichevoli internazionali | tris Germania sulla Russia | Inghilterra senza problemi

Amichevoli internazionali - clamorosa sconfitta della Svizzera contro il Qatar : La nazionale Qatariota non ha mai partecipato a un'edizione della Coppa del Mondo e quella del 2022 - in quanto Paese ospitante - sarà la prima partecipazione. Il successo sulla Svizzera fa parte di ...

Pronostici Amichevoli internazionali 16-11-2018 : Consigli Scommesse : Amichevoli Internazionali: Tutti i Consigli e i Pronostici delle Amichevoli delle Nazionali che si giocheranno Venerdì 16 Novembre 2018Venerdì 16 Novembre i campionati saranno fermi a causa della sosta delle Nazionali.In Europa ci sarà la UEFA Nations League, mentre per le squadre degli altri continenti ci sarà la possibilità di disputare delle Amichevoli.Sono 6 le gare in programma per la giornata di Venerdì, e saranno tutte di squadre non ...

Amichevoli internazionali : la Svizzera cade in casa col Qatar : La Svizzera è stata sconfitta 1-0 in amichevole dal Qatar dello spagnolo Felix Sanchez, grazie a un gol firmato all’86’ da Akram Afif. I rossocrociati guidati dall’ex laziale Vladimir Petkovic, che occupa l’ottavo posto del ranking della Fifa, non schierava la migliore formazione. Anzi, era imbottita di riserve, sebbene ci sia stato spazio per il fiorentino Edimilson Fernandes e l’atalantino Remo Freuler: in ...

Amichevoli internazionali - il Brasile vince col minimo sforzo : 2-0 all’Arabia Saudita [VIDEO] : Smentendo i pronostici, il Brasile vince soltanto 2-0 contro una ordinatissima Arabia Saudita. La squadra allenata da Juan Antonio Pizzi ha fatto la sua gara, provando anche a concludere, e ha concesso soltanto due gol (uno allo scadere) alla Selecao di Tite. I verdeoro sono passati in vantaggio poco prima dell’intervallo con Gabriel Jesus, servito da una palla in profondità di Neymar. Gli arabi hanno resistito nel secondo tempo, ...

Pronostici e consigli scommesse Amichevoli internazionali - 12 ottobre 2018 : Non soltanto Uefa Nations League! L’intera giornta del 12 ottobre è costellata di amichevoli internazionali, alcune anche molto interessanti, mentre altri li possiamo chiamare ‘match simpatia‘.Andiamo a dare assieme uno sguardo ai Pronostici e i consigli per le scommesse a chi, oltre le competizioni ufficiali, vuole cimentarsi anche con questi, diciamo, più imprevedibili.Buon betting!Usa-ColombiaSi parte subito con uno dei ...

Amichevoli internazionali : l’Argentina vince - in gol Simeone - bene anche il Brasile : Argentina e Brasile riprendono il loro cammino dopo un Mondiale non certo positivo in Russia: Simeone va in rete per Scaloni Esordio vincente per il ct ad interim dell’Argentina Lione Scaloni che sconfigge con un netto 3-0 il modesto Guatemala in un match amichevole disputato a Los Angeles. Di Martinez su rigore al 27′, Lo Celso al 35′ e Simeone al 44′ le reti dell’albiceleste. Facili successi anche per ...