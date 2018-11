Amazon Echo potrebbe essere testimone in un caso di omicidio

agi

(Di giovedì 15 novembre 2018) “Chiamo a testimoniare Alexa”. Non giurerà alzando la mano destra, perché mani non è ha. Ma l'assistente digitale di Amazon potrebbe diventare un teste chiave in undi. Un giudice del New Hampshire ha chiesto al gruppo di Jeff Bezos di consegnare le registrazioni effettuate da Echo (l'altoparlante animato da Alexa) per cercare di far luce su unavvenuto lo scorso anno nella cittadina di Farmington. Ilapre diverse questioni. Riguarda infatti la possibilità di utilizzare testimonianze digitali, ma anche il tema della privacy degli utenti e quella della trasparenza dei grandi produttori. Il “Alexa” L'imputato è Timothy Verrill ed è accusato dell'di due donne, Christine Sullivan e Jenna Pellegrini. Incrociando testimonianze e telecamere di sicurezza, gli ...