inmeteo

: Scenario surreale in Arabia.....i deserti sono totalmente allagati - meteo_real : Scenario surreale in Arabia.....i deserti sono totalmente allagati - zedan2341979 : RT @InMeteo: NEWS: Alluvioni in Arabia Saudita : deserti totalmente allagati [VIDEO] - InMeteo : NEWS: Alluvioni in Arabia Saudita : deserti totalmente allagati [VIDEO] -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Intense ondate di maltempo in, il deserto si trasforma in un lago.L'sta facendo i conti con una fase di maltempo dai connotati storici per via delle impressionanti...