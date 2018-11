Alla Stranieri l' analisi del fenomeno migratorio

Premier - Allarme Brexit : ecco gli stranieri a "rischio" : Se la Brexit vera e propria è destinata a produrre ripercussioni pesantissime sulla politica e sull'economia in Europa , la Brexit calcistica può sconvolgere il mercato nei prossimi due anni. In attesa che venga scritto e sottoscritto il trattato che porterà all'uscita del Regno Unito dall'Unione ...

Desiree - violentata da un branco di stranieri - mentre era stordita dAlla droga : La ragazza, 16 anni, è stata lasciata morire in uno stabile occupato. In un quartiere centrale di Roma, San Lorenzo, zona della movida universitaria -

Desirée - morta a 16 anni : “Drogata e violentata”|Misteri Interrogati 6 stranieri - ultima chiamata Alla nonna : inchiesta : Attirata in un trappola, drogata e lasciata morire: la sedicenne vittima anche di una violenza di gruppo nel palazzo occupato di San Lorenzo. Un testimone: «Lì erano in tanti. C’era anche un’altra ragazzina che chiedeva aiuto». Si indaga per omicidio

Lodi - colletta per i bambini stranieri esclusi dAlla mensa scolastica : “Raccolti 60mila euro - grazie. Stop a donazioni” : Da un lato, la decisione della sindaca leghista di Lodi. Dall’altra, la reazione di oltre 2mila persone che hanno deciso di coprire di tasca propria, con una donazione, i costi necessari per garantire l’accesso ai servizi scolastici ai bambini stranieri (leggi il reportage di Davide Milosa). E hanno raccolto oltre 60mila euro in pochi giorni. A lanciare la raccolta, il 22 settembre, era stato il Coordinamento Uguali Doveri che nel ...

