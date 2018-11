Al via partnership tra SSC Bari e Radiobari

Hill's Pet Nutrition & L'Isola dei Tesori : Al via la terza edizione della partnership per donare fino a 25.000 pasti al Rifugio di Fido e ... : Per Hill's, la scienza è il primo ingrediente per perseguire quest'obiettivo: grazie a uno staff di esperti che conta più di 220 professionisti tra veterinari, scienziati e nutrizionisti per animali, ...

Triboo cresce nel settore lusso : al via partnership digitale con Kiton : Kiton è un marchio di eccellenza della moda "made in Italy" " presente in oltre 70 paesi del mondo " che conta in totale 5 stabilimenti produttivi e circa 800 dipendenti. La linea KNT " espressione ...

Al via partnership tra Bangkok Airways e Philippine Airlines : Bangkok Airways e Philippine Airlines hanno sottoscritto una partnership in codeshare per espandere le connessioni tra le Filippine e la Thailandia. L'accordo di codeshare consente ai passeggeri di ...