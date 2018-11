Aggressione con l' acido | 15 anni all' ex fidanzato di Gessica Notaro Lei | E' andata

Gessica Notaro - Tavares condannato a 15 anni per Aggressione con acido - : La pena è stata inflitta dalla Corte d'Appello di Bologna, che si è pronunciata dopo due ore di camera di consiglio

Condanna della Lega Serie A per Aggressione arbitro Bernardini e striscione contro Preziosi : La Lega Serie A registra con immenso dispiacere il verificarsi di due incresciosi e gravi fatti che offuscano l’immagine del calcio italiano. L’atto di violenza ai danni del giovane arbitro Riccardo Bernardini e l’inaccettabile striscione esposto contro il Presidente del Genoa Enrico Preziosi non hanno nulla a che fare con la cultura sportiva di un paese civile. La Lega Serie A Condanna fermamente i due vergognosi episodi e si augura di ...

Brutale Aggressione nella notte - pestato a sangue da due sconosciuti : LAIVES . Aggredito improvvisamente alle spalle mentre, verso le 2 di notte, si stava recando al lavoro. L'inquietante episodio è accaduto nella notte fra sabato e domenica a Pineta. Vittima un uomo ...

Roma : Aggressione e rapina contro minorenni - custodia cautelare per 20enne : Roma – rapina aggravata. Questo il reato di cui dovra’ rispondere un 20enne, cittadino straniero. E’ il 5 luglio scorso quando il giovane, insieme a 4 amici, ha accerchiato 3 ragazzi minorenni, portandoli in una strada scarsamente illuminata e li’, ad uno di loro, minacciandolo con un oggetto appuntito, ha iniziato a frugargli nelle tasche. Le altre vittime, intanto, sono state bloccate con le spalle al muro dai suoi ...

Aggressione con spranghe e cinture ai tifosi del Modica a Siracusa : Aggressione ai tifosi Modicani: il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, chiede spiegazioni al Prefetto e al sindaco di Siracusa

'Sono fascista' : Aggressione sulla metro; Scontro Raggi-Tria per le buche di Roma; Ama - Comune verso 'no' a bilancio - : MANOVRA, VIA 180 MLN PER buche ROMA: E' Scontro Raggi-Tria 'Sono arrabbiata con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Spero che ci ripensi e lavorerò per questo'. Lo dice la sindaca di Roma, ...

Bendtner condannato a 50 giorni di prigione per l'Aggressione a un tassista : Cosa farà il Rosenborg? Questo non è certo il primo episodio di cronaca che vede coinvolto Bendtner. Nel 2013, ad esempio, gli fu ritirata per tre anni la patente per guida in stato di ebbrezza. L'...

Aggressione con coltello in sede Sony a Londra - ferite due persone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brindisi - due arresti per l’Aggressione agli stranieri. Contestata l’aggravante dell’odio razziale : “Era ronda punitiva” : Sono accusati di aver picchiato con una mazza da baseball due stranieri, un ghanese e un senegalese, in quella che dagli uomini della Digos della questura di Brindisi viene considerata un’aggressione a sfondo razziale. Una ronda sfociata in un pestaggio, per la quale ora due persone sono state arrestate: sono Brindisini di 35 e 42 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 19 ottobre in pieno centro: le due vittime erano ...

Aggressione mortale in India : uomo lapidato con 20 mattoni dalle scimmie : La vittima è un 72enne che stava raccogliendo della legna in un campo poco lontano da casa sua quando il gruppo di scimmie lo ha preso di mira lanciandogli contro mattoni trafugati da un vicino edificio fatiscente.Continua a leggere

Ronda razzista a Brindisi - due migranti denunciano Aggressione : “Picchiati con mazze da baseball” : Due migranti hanno denunciato di aver subito un'aggressione con mazze da baseball, mentre un terzo è riuscito a sfuggire a un pestaggio grazie all'intervento di un passante. E' successo a Brindisi. La Digos è al lavoro per capire se gli episodi abbiano effettivamente una matrice razzista o siano di altra natura.Continua a leggere

Liverpool-Roma - Aggressione a Sean Cox : Lombardi condannato a tre anni : Il tifoso della Roma, Filippo Lombardi, è stato condannato a tre anni di carcere per disordini violenti compiuti lo scorso 24 aprile a Liverpool in occasione della semifinale d’andata di Champions League. Lombardi è stato invece dichiarato non colpevole di aggressione a mano armata ai danni del tifoso dei Reds, Sean Cox. Lombardi SOTTO CUSTODIA DA APRILE Lombardi, […] L'articolo Liverpool-Roma, aggressione a Sean Cox: Lombardi ...

Ultrà romanista assolto per l'Aggressione al tifoso irlandese durante Liverpool-Roma - condannato per gli scontri : Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto in coma e tuttora semiparalizzato. Filippo Lombardi, 21enne ultrà della Roma, è stato condannato a tre anni di reclusione per i disordini del 24 aprile a margine della semifinale di Champion League Liverpool-Roma. È stato, però, assolto per ...

Scontri Liverpool-Roma : assolto anche il secondo tifoso giallorosso per l'Aggressione a Cox : Filippo Lombardi non ha colpito Cox, ma è stato condannato a tre anni di carcere per disordini violenti