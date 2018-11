Africa | rara vittoria della conservazione delle specie | la popolazione dei gorilla di

meteoweb.eu

: La mutilazione dei genitali femminili è in forte diminuzione in tutta l’Africa, ma c’è ancora molto da lavorare L’… - blueplanetheart : La mutilazione dei genitali femminili è in forte diminuzione in tutta l’Africa, ma c’è ancora molto da lavorare L’… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Dopo aver quasi affrontato l’estinzione, idi montagna stanno lentamente recuperando. L’International Union for Conservation of Nature (IUCN), in Svizzera, ha infatti aggiornato lo status degli animali da “gravemente in pericolo” a “in pericolo”, una definizione almeno un po’ più promettente per quanto ancora precaria. Ora ci sono oltre 1.000di montagna in libertà dai 680 di un decennio fa, “un importante successo di” secondo gli scienziati. “Questo è un barlume di speranza ed è avvenuto in Paesi ancora poverissimi e devastati dalla guerra”, ha dichiarato Tara Stoinski, presidente e scienziata del Dian FosseyFund, associazione non profit di Atlanta che deve il suo nome al ricercatore il cui lavoro ha contribuito ad attirare l’attenzione internazionale suidi montagna. Questi animali vivono in foreste rigogliose e nebbiose lungo una catena ...