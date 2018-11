Adescava minori on line | arrestato | 12 vittime | anche a Napoli e Caserta

Bari - 37enne Adescava minori in chat : arrestato : La Polizia Postale di Pescara ha arrestato un 37enne residente in provincia di Bari (Puglia) con le accuse pesanti di adescamenti di minori e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo le indagini, l'uomo si metteva in contatto con i minori utilizzando diverse applicazioni di messaggistica e social (come la nota piattaforma Facebook e l'applicazione di messaggistica WhatsApp) stabilendo con loro appuntamenti a luci rosse dopo averli ...