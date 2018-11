Aconito | pianta e veleno

ideegreen

(Di giovedì 15 novembre 2018) Molto comune nelle aree montane dell'Europa, dell'America del Nord e dell'Asia, l'aconito napello per molto tempo è stato protagonista di alcune pratiche usate e suggerite dalle varie medicine popolari. Lo si usava, e forse ,lo si usa ancora, in alcuni riti religiosi e sciamanici. A dir la verità c'è stato un periodo in cui questa pianta è stata utilizzata anche dalla medicina tradizionale, in particolare per il trattamento di dolori di origine nevralgica. Poi si è smesso, vedremo a breve perché.