Accuse a una Ong che istruirebbe i migranti a recitare la parte delle vittime

"E' vergognosa la lentezza con la quale abbiamo agito in Yemen - sull'orlo di una carestia provocata dall'uomo". Il j'Accuse di Angelina Jolie : L'Inviata Speciale dell'Unhcr Angelina Jolie ha sollecitato l'urgente entrata in vigore di un cessate il fuoco nello Yemen e l'identificazione di una soluzione duratura al conflitto. L'attrice ha accolto con favore la recente discussione sulla fine delle ostilità e ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attraverso un lavoro congiunto con i paesi della Regione, a concordare una soluzione al conflitto e a tutelare le ...

BRINDISI.Cannalire Vs. De Vito - una giornata difficile per tutti - comunque sia una pagina nera per Brindisi - tra Accuse - contro Accuse - ... : Insomma, accuse pesanti ad un segretario di una forza politica che, piaccia o non piaccia, ha tra l' altro 9 consiglieri in assise comunale. accuse che riguardano messaggi inviati da Cannalire, ...

Ivan Cattaneo minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip/ Lo scherzo e le Accuse a Jane : “E’ una cagna!” : Ivan Cattaneo in queste ore è stato protagonista di uno scherzo da parte dei ragazzi del Grande Fratello Vip. la vittima della burla ha anche minacciato di volere lasciare il reality.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:20:00 GMT)

GF Vip 2018 - Giulia Salemi replica alle Accuse di Cecilia Rodriguez : "Non sono una gatta morta. Proprio lei parla?" : Mentre la conoscenza più chiacchierata di questo Grande Fratello Vip continua a incendiare le mura della casa di Cinecittà, le avventure di Giulia Salemi e Francesco Monte hanno tenuto banco anche a Casa Signorini, il talk web del direttore di Chi e co-conduttore/opinionista del reality show.Come visto anche durante la puntata di lunedì scorso, a commentare le vicende amorose di Monte e Salemi ci hanno pensato anche Ignazio Moser e ...

Accuse di stupro : Ronaldo pronto a una battaglia legale di almeno due anni : Un selfie in auto senza sorriso. Ma Cristiano Ronaldo ostenta serenità. L'inchiesta per la presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga avvenuta nel 2009 non sarà chiusa in tempi brevi. Ci ...

Marchesa d’Aragona figlia di un tranviere e una casalinga? Nuove Accuse a Pomeriggio 5 : I genitori della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona: la rivelazione di Signoretti Pomeriggio 5 Continua a far discutere il titolo nobiliare della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo il confronto con Patrizia De Blanck, Riccardo Signoretti – direttore di Nuovo – ha riaperto il caso. Il giornalista è stato il […] L'articolo Marchesa d’Aragona figlia di un ...

Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo dalle Accuse di molestie : "È una persona perbene" : In merito alla nuova ondata di polemiche sullo scandalo molestie che stavolta hanno coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da più donne, scende in campo Raffaella Fico sua ex fidanzata. La showgirl durante una puntata del programma di Canale5 Matrix parla innanzitutto della sua storia con il fuoriclasse: Era ancora un giocatore dello United e lo conobbi ad una festa in Italia la stessa estate dei fatti in discussione. Con me fu ...

Una delle Accuse di violenza sessuale contro Harvey Weinstein è stata ritirata : Una delle sei accuse di violenza sessuale contro l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stata ritirata dai pubblici ministeri di New York. L’accusa riguardava Lucia Evans, una consulente di marketing, che aveva raccontato di essere stata costretta a fare un The post Una delle accuse di violenza sessuale contro Harvey Weinstein è stata ritirata appeared first on Il Post.

Ouellet a Viganò : “Le tue Accuse al Papa una montatura politica” : «Una montatura politica priva di un reale fondamento». Una «accusa mostruosa» e un attacco per certi versi «blasfemo» contro il Papa. Una «ribellione aperta e scandalosa, che infligge una ferita molto dolorosa» alla Chiesa «aggravando la divisione e lo sconcerto nel popolo di Dio». È il cardinale Marc Ouellet a porre una pietra tombale sul “caso V...

Ouellet a Viganò : "Le tue Accuse al Papa una montatura politica" : 'Una montatura politica' priva di fondamento. 'Un colpo inaudito e immeritato' e una 'accusa mostruosa', 'incredibile' ed 'inverosimile' al Papa. Una 'ribellione aperta e scandalosa, che infligge una ferita molto ...

"Un'isola di libertà fermata da una magistratura arrogante e anti democratica". Il j'Accuse di Piero Sansonetti : "Il sindaco più originale che la Calabria abbia avuto negli ultimi quindici anni, colpito da una magistratura arrogante e anti democratica, se non apertamente fascista". Per tre anni direttore del quotidiano Calabria Ora, oggi alla guida de Il Dubbio, Piero Sansonetti racconta l'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano (l'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e affidamento fraudolento del servizio di raccolta ...

F1 - Wolff respinge le Accuse : “team order? Nessuna similitudine con Austria 2002 - anche la Ferrari a Monza…” : Il team principal della Mercedes è tornato sull’argomento team order, sottolineando come la situazione vista in Russia sia diversa da quella di Austria 2002 La decisione della Mercedes di consegnare la vittoria del Gp di Sochi a Lewis Hamilton ha fatto discutere, soprattutto per il comportamento avuto nei confronti di Valtteri Bottas, nuovamente sacrificato pur se non ce ne fosse molto bisogno. Lapresse La Ferrari sembra in piena ...

Lory Del Santo risponde alle Accuse con una lettera a Barbara d’Urso : Barbara d’Urso legge la lettera scritta da Lory Del Santo e Marco Cucolo Lory Del Santo domani sera entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, e a poche ore dal suo ritorno in tv in seguito alla morte del figlio, la regista insieme al suo attuale compagno Marco Cucolo ha deciso di scrivere una lettera a Barbara d’Urso. Lory ha deciso di inviare una missiva alla conduttrice di Domenica Live per rispondere a tutte le accuse che le ...

Artifact : Valve modifica il nome di una carta dopo le Accuse di razzismo : Artifact per chi non lo sapesse è un gioco di carte digitale realizzato da Valve ed ispirato al celebre MOBA Dota 2, riporta Eurogamer.Ebbene Valve sta proprio in questi giorni rivelando una serie di nuove carte per il gioco con dei post su Twitter, e tra queste ad innescare la reazione del pubblico è stata una carta in particolare, chiamata "Crack the Wip".Il titolo della carta incriminata è un'espressione gergale della lingua inglese che si ...