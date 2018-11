A palazzo Chigi riunione vertice Conte-Di Maio-Salvini-Tria : ... il ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, la viceministro M5s all'Economia Laura Castelli, il viceministro leghista dell'Economia Laura Garavaglia, il sottosegretario ...

Manovra - iniziato il Cdm : entro mezzanotte le risposte alla Ue | Dal vertice a palazzo Chigi : "Saldi e stime di crescita non cambiano" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo il summit sulla Libia a Palermo. Alle 20 è iniziato il consiglio dei ministri per dare il via libera alla lettera di risposta all'Unione europea sulla Manovra. Prima, però, c'è stato un breve il summit tra il premier, Di Maio e Salvini.

Manovra - Cdm in corso per rispondere all’Ue. Vertice a palazzo Chigi : “Saldi e stime di crescita restano invariati” : I saldi e le stime di crescita della legge di bilancio “restano invariati“. Ma sono state “messe più risorse sul dissesto idrogeologico”. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi al termine del Vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Questo è quanto emerge dal Vertice ...

