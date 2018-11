A Genova il Napoli ha scoperto una nuova parte di sé

Napoli - nel pantano di Genova la rimonta di una squadra raffinata : È stata dura, più per il campo allagato che per il Genoa ma il Napoli ce l'ha fatta grazie ai cambi di Ancelotti ed è ora a -3 dalla Juve attesa stasera dal Milan. È stata una partita di grande ...

Napoli più forte del nubifragio di Genova : Nonostante il maltempo abbia reso il terreno gioco al limite, il Napoli si è imposto 2-1 sul Genoa. La squadra

Il Napoli vince a Genova : Dopo il pareggio per 1-1 in Champions League contro il Psg, il Napoli riparte in campionato e batte il Genoa per 2-1 nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Al Ferraris, gli uomini di ...

Fabian Ruiz trascina il Napoli fuori dal pantano di Genova : Una vittoria che cambia la stagione Il Napoli vince una di quelle partite che non si dimenticano. Che ti cambiano il campionato. Che cerchi in rosso sul calendario. Il Napoli vince a Genova, in casa del Genoa, un match che a mezz’ora dalla fine sembra perduto. Si torna in campo dopo la sospensione per pioggia, su un campo impossibile. Un acquitrino. Il pallone non rimbalza quasi ovunque. Non si capisce come gli azzurri possano segnare. ...

Napoli - vittoria da pallanuoto a Genova : quando meteo e buon senso non vanno di pari passo ‘affoga’ lo spettacolo : Nella piscina del Luigi Ferraris, il Napoli supera il Genoa 2-1: la forte pioggia limita le due squadre e ne fa le spese lo spettacolo La pioggia ha deciso di essere la vera protagonista del sabato calcistico in tutto il mondo. In quel legame storico che unisce Genoa all’Argentina, ricordiamo il soprannome ‘Xeneizes’ – ‘Genovesi’ del Boca Juniors, tanto in sudamerica quanto in Italia, la pioggia priva i ...

Live Genoa-Napoli 1-0 Diluvio a Genova : match sospeso : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Napoli - Ancelotti : "A Genova esame di maturità" : Archiviata la parentesi Champions League, per il Napoli è tempo di tornare a pensare al campionato. La caccia al sogno scudetto riprenderà domani dal Ferraris , che sarà teatro del match contro il ...

Napoli - Ancelotti studia il cambio modulo per la trasferta di Genova : Ultime da casa Napoli nell'allenamento di CastelVolturno. Secondo Sky Sport 24 : 'C'è qualche dubbio di formazione per Genova, Ancelotti potrebbe optare per il 4-3-3 con Insigne, Milik e chissà che non possa esserci anche Mertens dal primo minuto'.

Gazzetta : 'Da Genova a Genova : com'è cambiato il Napoli dopo il k.o. con la Samp' : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e titola: ' Ritorno a Genova. com'è diverso adesso il gruppo di Ancelotti'. Il riferimento è, ovviamente, al k.o. subito a inizio settembre dalla Sampdoria, che ha ...

Napoli - sollievo Mertens : sarà in panchina a Genova : La Gazzetta dello Sport spiega come Dries Mertens , uscito dolorante nel match con il PSG , accusi ancora dolore per la spalla infiammata. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione della spalla, esclusa ...

Napoli - Ancelotti : 'Insigne è stato il migliore in campo. Malati dopo Genova? No - solo un raffreddore' : L'allenatore azzurro, soddisfatto, ha commentato il match a Sky Sport: "Abbiamo fatto la partita che volevamo, anche se non a ritmi alti e ad un livello eccezionale: sin da subito abbiamo messo in ...

Napoli - Ancelotti : "Noi malati? Macché - a Genova solo un raffreddore. E che bravo Insigne" : ... ma soprattutto, non ci sta a sentir parlare di "malato guarito": " Non eravamo malati - sottolinea ai microfoni di Sky Sport -. A Genova con la Sampdoria abbiamo preso solo un raffreddore". insigne ...