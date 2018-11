A Como per una festa doppia

Como - "isolata o vaccinata" : polemiche per la campagna pro vax dei medici : "Discriminazione sociale", "bullismo", "razzismo": l'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri sotto accusa. La risposta: "campagna forte, ma non discriminatoria"

Simona Ventura - il messaggio d’amore per il figlio GiaComo su Instagram : Simona Ventura celebra i 18 anni del figlio Giacomo con un post su Instagram. La conduttrice ha postato sul suo profilo social un video che ripercorre l’infanzia del secondogenito, dalla nascita fino ad oggi. Nelle foto amarcord vediamo Giacomo piccolissimo insieme alla sua mamma, scopriamo le vacanze di famiglia, le cene con papà Bettarini e quelle con zia Sara, ma anche il legame fortissimo con il fratello Niccolò e la sorellina ...

GiaComo Eva si è ritirato da Sanremo Giovani per fare Amici 18 : Giacomo Eva Tra i cantanti selezionati per Sanremo Giovani, la gara che stabilirà i due che potranno partecipare insieme ai big al Festival di Sanremo 2019, molti li conosciamo già, in quanto reduci dai vari Amici, X Factor e The Voice. Uno di loro, però, ha preferito rinunciare -almeno per quest’anno- al sogno di calcare il palco del Teatro Ariston e continuare a cavalcare l’onda dei talent. Si tratta di Giacomo Eva, ex concorrente ...

SPY FINANZA/ Giappone e Usa - le verità sComode per i sovranisti italiani - IlSussidiario.net : Gli assets della Bank of Japan hanno superato per controvalore il Pil annuale del Paese e il mercato Usa rischia una seria correzione

Suicidio assistito - accompagnò in stazione amico depresso : il gip di Como archivia indagine per istigazione al suicidio perché “contribuito minimo” : Un contributo minimo, un semplice passaggio dato a un amico. Non c’è reato di istigazione al suicidio se quell’amico, salito su un treno in direzione Svizzera, ha poi scelto di togliersi la vita in una clinica. La decisionde del gip di Como su questo caso solleva nuovamente la questione del diritto all’autodeterminazione, anche se è molto diverso da quelli che hanno fatto finire sotto processo Marco Cappato e Mina Welby (per ...

EComondo 2018 - Dalle Vedove da oltre cinquant'anni un riferimento per gestione rifiuti speciali : Dalle Vedove Group , una società veronese presente a Ecomondo 2018 , che da più di cinquant'anni si occupa di trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati, intermediazione nel settore dei rifiuti ...

A EComondo Ministero dell’Ambiente e IFC presentano le opportunità di investimento per il clima nei Paesi emergenti : Per la prima volta a Ecomondo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e IFC, membro del Gruppo Banca Mondiale, hanno organizzato un evento congiunto incentrato sulle tendenze del clima e sulle opportunità di investimento del settore privato in Medio Oriente, Nord Africa e Africa sub-sahariana. L’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore privato italiano e internazionale e di altri ...

EComondo 2018 - Dasty - la cooperativa veronese muove verso il Centro Italia : Dasty , una delle migliaia di società presenti a Ecomondo 2018 , la grande fiera green che si è svolta alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre 2018, è una società cooperativa veronese nata negli anni ...

Colabeton a EComondo - per le città del futuro : RIMINI Nello scenario futuristico di Ecomondo , Rimini 6-9 novembre, , l'appuntamento forse più importante nel panorama italiano in tema di Green Economy, ben si è collocata Colabeton, azienda umbra ...

Colabeton a EComondo : soluzioni per realizzare le città del futuro : ... tra cui Davide Crippa, Sottosegretario presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Simona Bonafè, deputata europea esperta di economia circolare, Edoardo Zanchini, Vice Presidente di Legambiente e ...

L'eComostro comprato dal sindaco 5 stelle di Bagheria per farne un resort è abusivo e pericoloso : "Rilanciare il turismo" questo è il dogma di Patrizio Cinque, sindaco 5 stelle di Bagheria. Per farlo il primo cittadino pentastellato ha acquistato per 225 mila euro un rudere sul mare. Un ecomostro abusivo, come lo definisce il Corriere della Sera, che riporta la vicenda. L'obiettivo di Cinque è quello di rendere lo scheletro della struttura un resort deluxe "per rilanciare il turismo". Il 12 ottobre però tramite una ...

Bagheria - eComostro a rischio frana comprato dal sindaco M5S per farci un hotel Foto : Il sindaco e una deputata vogliono un resort per rilanciare il turismo. Una mostruosità in cemento armato «ingentilita» da un salone vista mare e ingrandita con l’aggiunta di piani abusivi. La visura camerale fatta fare dal leader verde Angelo Bonelli

EComondo - Enea : innovativo sistema di ricarica wirelless dinamica per veicoli elettrici : innovativo sperimentale sistema di ricarica wireless dinamica , ovvero la captazione di energia elettrica dal suolo da "bobine di track" , appunto da terra, a quella di pick-up installata sul veicolo, ...